Niedrige Sterbe-Rate: Beweis für Harmlosigkeit von Corona?

Die Letalität – also der Anteil der bestätigten Covid-19-Fälle, die versterben – liegt laut den Daten der Johns Hopkins University am 6. Juli bei 4,6 Prozent. Die Mortalität – also der Anteil der "an" oder "mit" Covid-19 Verstorbenen am Anteil der Gesamtbevölkerung – bei 39,64 Toten pro 100.000 Einwohner. (Achtung: Daten werden täglich aktualisiert.)

In Indien ist die offizielle Mortalität derzeit sogar noch sehr viel niedriger. Laut der Johns Hopkins University liegt sie bei 1,42 pro 100.000 Einwohner. Das ist nur unwesentlich mehr als die von Janich zitierten elf Todesfälle pro 1.000.000 Einwohner. Auch die Letalitätsrate liegt in Indien derzeit bei nur knapp drei Prozent (Quelle: Johns Hopkins University). Im Vergleich zu Ländern wie Belgien (15,8 Prozent) oder Frankreich (14,7 Prozent) ist das nicht viel.

Warum die Statistiken nicht unbedingt aussagekräftig sind

Aber: Die offiziellen Statistiken bilden nicht unbedingt die tatsächliche Lage ab. Die Johns Hopkins Universität weist auf ihrer Webseite auf verschiedene Faktoren hin, die die Sterberaten beeinflussen können.

Unterschiede in den Testzahlen: Wo besonders viel getestet wird, werden auch mehr asymptomatische Fälle oder solche mit leichtem Verlauf erkannt. Deshalb sinkt die Letalitätsrate, je mehr Menschen getestet werden.

Demographie: Wer hat sich mit dem Virus infiziert? Sind das vor allem Alte, steigt auch der Anteil der tödlichen Verläufe.

Die gesundheitliche Versorgungssituation: Wo Menschen später Hilfe erhalten, weniger Medikamente und Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen, steigt die Zahl der Toten.

Sowohl in Indien als auch den USA dürften einige dieser Faktoren eine Rolle spielen: Der Epidemiologe Jayaprakash Muliyil, der die indische Regierung in der Covid-19-Krise berät, nennt im Interview mit dem renommierten Fachmagazin "Nature" zwei Faktoren, die die niedrige Corona-Sterblichkeit in Indien erklären könnten:

Zum einen ist die indische Bevölkerung sehr jung, 50 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 28. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert bei knapp 46 Jahren. In den USA bei 38. In Indien ist daher zu erwarten, dass der Anteil der Verstorbenen an den Infizierten eher gering ist. (Quelle: UN)

Was Muliyil auch anführt: In Indien wird vergleichsweise wenig getestet, auch die Registrierung der Covid-19-Toten funktioniert nur unzureichend. Somit ist davon auszugehen, dass sowohl die Infizierten-Zahlen als die der Verstorbenen nicht stimmen. Gerade auf dem Land, wo etwa 66 Prozent der Inder leben, gebe es "keine wirklichen Mechanismen, um die Todesursache festzustellen". Es ist also denkbar, dass viel mehr Inder an Corona sterben als bekannt, weil das Virus bei ihnen nie diagnostiziert wurde.

Was hinter der sinkenden Sterberate in den USA steckt

In den USA vermuten Forscher laut einem ausführlichen Bericht der New York Times folgende Faktoren hinter den sinkenden Sterberaten:

Die Infektionszahlen steigen seit Mitte Juni wieder an. Von der Zeit, wenn erste Symptome auftreten, bis zu einem möglichen Tod vergehen aber laut der amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) etwa zwei Wochen. Danach dauert es noch einmal ungefähr eine Woche, bis der Tod gemeldet wird und in die Statistiken eingeht. Sollten die Totenzahlen seit Mitte Juni wieder steigen, würde sich das daher erst jetzt allmählich in den Statistiken niederschlagen. Ob die Zahlen so niedrig bleiben wie sie derzeit sind, bleibt also abzuwarten.

Es gibt jedoch noch andere Faktoren, die dazu beitragen, dass die Letalitätsrate derzeit sinkt – und womöglich auch nicht wieder steigt. So haben die USA ihre Testkapazitäten in den vergangenen Monaten stark ausgebaut. Anfang März wurden in den ganzen USA nur 83 Tests am Tag durchgeführt. Anfang Juli lag diese Zahl bei mehr als 833.000. (Quelle: Covid Tracking Project) Derzeit sind die USA eines der Länder mit den besten Testwerten weltweit. Und wer mehr testet, findet auch mehr Infizierte mit milden oder gar keinen Symptomen. Die Letalitätsrate könne auch deshalb sinken, sagt Johns-Hopkins-Epidemiologin Caitlin Rivers.

Es ist allerdings verkürzt, wie Präsident Trump zu glauben, dass die Zahl der Infektionen in den USA gar nicht steige, sondern durch die vermehrten Tests erst sichtbar werde. Zwar werden so tatsächlich mehr Infektionen sichtbar, andererseits steigt in den USA aber auch der Anteil der Positiv-Getesteten – und zwar schneller als die Anzahl der Tests, wie ein Gesundheitsexperte der Trump-Regierung selbst zugestand.

Frühere Diagnose, mehr freie Betten, jüngere Infizierte

Das viele Testen hat aber auch noch andere Positiv-Effekte: Damit einher geht laut der amerikanischen Epidemiologin Saskia Popescu nämlich auch, dass Covid-19 früher erkannt und besser behandelt wird. US-amerikanische Ärzte und Krankenschwestern hätten in den letzten Wochen viel dazugelernt.

Und auch das US-Gesundheitssystem insgesamt ist inzwischen besser auf die Pandemie eingestellt, die Notaufnahmen sind nicht mehr heillos überfüllt. Lagen Mitte April noch etwa 60.000 Menschen in den USA mit Covid-19 im Krankenhaus, sind es heute nur noch etwa 36.000. Die Folge: Weniger überlastete Ärzte und Pfleger, mehr Medikamente, mehr Beatmungsgeräte und bessere Versorgung gerade für die Schwerkranken, wie Taison Bell von der Viriginia University der New York Times bestätigt.

Und: In den USA haben sich zuletzt vor allem jüngere Menschen mit dem Virus infiziert. In Arizona, wo sich das Virus gerade rasant ausbreitet, sind etwa die Hälfte aller Infizierten zwischen 20 und 44 Jahren alt. In Texas, das ebenfalls viele Neuinfektionen vermeldet, sind die Hälfte aller Positiv-Getesten jünger als 50 Jahre.

Wie sieht es in Deutschland aus?

In Deutschland ist der Anteil der Neu-Verstorbenen an der Gesamtzahl der Neu-Infizierten zuletzt gesunken. Lag er Anfang März (KW 10) noch bei 1,3 Prozent, stieg er in der zweiten Aprilwoche auf einen Wert von 6,8 Prozent. Bis Anfang Juni sank die Rate stark ab, auf 0,9 Prozent. Das geht aus dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 30. Juni hervor.