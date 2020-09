Fake-Tweet: Söder fordert keine Gefängnisstrafen für Kritiker

In sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, kursiert der Screenshot eines gefälschten Tweets von Markus Söder, der den Ministerpräsidenten quasi wie einen "Autokraten" wirken lässt. Das Bild wurde in mehreren Posts tausendfach geteilt. In dem gefakten Tweet wird Söder die Behauptung untergeschoben, dass er sich für Gefängnisstrafen gegen Kritiker der Corona-Regeln ausspricht, wenn sie sich nicht an die Vorschriften halten. Laut diesem gefälschten Screenshot soll Söder gesagt haben: "Keine Strafe ist hoch genug, um die Kritiker und Verweigerer unserer Coronavorschriften zur Räson zu ziehen. Auch, wenn es dadurch mehr Obdachlose gibt, aber Niemand darf ungestraft unsere Politik kritisieren."

Schon vergangene Woche kursierten angebliche Zitate von Söder aus zwei Videos, die der Faktenfuchs als Falschmeldungen identifiziert hat (hier geht’s zur Recherche). Auch die Faktenchecker von Correctiv und Mimikama haben bereits belegt, dass das Zitat eine Fälschung ist. Doch wie genau stellt man fest, dass es sich um ein Fake handelt?