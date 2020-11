Faktenfuchs: Wer wird als Corona-Toter gezählt und wer nicht?

Zwei Todesfall-Kategorien: "An" und "mit" Corona gestorben

In seiner Statistik zählt das RKI die Covid-19-Todesfälle, bei denen ein von einem Labor bestätigter Nachweis von SARS-CoV-2 vorliegt und die "in Bezug" auf diese Infektion verstorben sind. Die Formulierung "in Bezug" steht auch in §6 des Infektionsschutzgesetzes (der von der Neufassung des Gesetzes dieser Woche nicht betroffen war) und kann nach Angaben des RKI zweierlei heißen:

"Gestorben an" Covid-19: Damit sind Menschen gemeint, die unmittelbar an Covid-19 verstorben sind. "Gestorben mit" Covid-19: Damit sind Personen mit Vorerkrankungen gemeint, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die Todesursache war.

Beide Gruppen werden in der RKI-Todesfall-Statistik erfasst. In Bayern sind nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bislang 88 Prozent der mit dem neuen Coronavirus infizierten Toten an Covid-19 gestorben und 12 % mit Covid-19.

Das Risiko an Covid-19 zu versterben ist bei Personen, bei denen bestimmte Vorerkrankungen bestehen, höher. "Daher ist es in der Praxis häufig schwierig zu entscheiden, inwieweit die SARS-CoV-2-Infektion direkt zum Tode beigetragen hat", schreibt eine Sprecherin des RKI auf #Faktenfuchs-Anfrage.

Verstorbene, die zu Lebzeiten nicht auf Covid-19 getestet wurden, aber in Verdacht stehen, an Covid-19 verstorben zu sein, können postum auf das Virus untersucht werden. Warum das RKI jedoch davon abrät, erfahren Sie hier.

Gesundheitsämter entscheiden über die Einstufung der Covid-19-Todesfälle

Die Entscheidung, ob jemand an oder mit Covid-19 gestorben ist, trifft nicht das RKI, sondern das lokal zuständige Gesundheitsamt. Die Gesundheitsämter orientieren sich dabei am Inhalt der Todesbescheinigung, die der zuständige Arzt ausgestellt hat.

Was heißt das nun im Fall der Corona-infizierten Unfalltoten? Dazu sagt die RKI-Pressesprecherin:

"Der berühmte Unfalltote mit SARS-CoV-2-Nachweis könnte vermutlich gezählt werden, wenn das Gesundheitsamt einen Zusammenhang sieht, praktisch dürfte das aber eher nicht passieren." Sprecherin des RKI

Außerdem handele es sich hierbei um Einzelfälle, die "keinen relevanten Einfluss" auf die Gesamtzahl der Covid-19-Toten hätten.

Der gleiche Grundsatz gilt beim Selbstmord einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person:

"Ein Suizid könnte nur gezählt werden, wenn die betreffende Person positiv getestet war, aber wie gesagt, es wäre die Entscheidung des Gesundheitsamtes." RKI-Sprecherin

Egal, ob "an" oder "mit" Corona verstorben: Die RKI-Statistik umfasst nur Fälle, in denen der Verstorbene mit dem neuen Coronavirus infiziert war. Ein Suizid, den eine nicht mit dem Coronavirus infizierte Person begeht, weil sie unter Depressionen litt, werden nicht in die Statistik aufgenommen - auch nicht, wenn die Depressionen durch die staatlichen Corona-Maßnahmen ausgelöst oder verstärkt wurden.

Amtliche Todesursachen-Statistik zählt anders

Die vom RKI gemeldeten Todeszahlen finden Einzug in die amtliche Todesursachen-Statistik des Statistischen Bundesamtes - allerdings nicht alle. Hier werden ausschließlich Personen gezählt, die "an" (und nicht "mit") einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Das Statistische Bundesamt orientiert sich dabei an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Zertifizierung und Klassifizierung von Covid-19 als Todesursache. "An" Covid-19 gestorben ist dieser Richtlinie zufolge jemand, wenn Covid-19 das sogenannte "Grundleiden" war, also diejenige Erkrankung, die ursprünglich verantwortlich für den Tod ist.

Ein Beispiel, wie es ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes schildert: Ein Patient ist an einem akuten Lungenversagen gestorben. Dieses Lungenversagen war auf eine Lungenentzündung zurückzuführen. Die Lungenentzündung wiederum wurde durch Covid-19 ausgelöst.

Dieses Vorgehen bezeichnet man als Kausalkette von Diagnosen, die der/die leichenschauende Arzt/Ärztin bescheinigt. Diese Kausalkette wird in diesem Auszug aus der WHO-Richtlinie deutlich: