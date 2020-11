Faktenfuchs: R-Wert - Die Tücken einer wichtigen Corona-Zahl

Küchenhoff (LMU) kritisiert 4-Tage-R des RKI

Professor Helmut Küchenhoff von der LMU München sieht besonders den 4-Tage-Wert des RKI kritisch. Gemeinsam mit der Universität Stockholm hat sein Team ebenfalls ein Modell entwickelt, um die Verteilung der Fälle nach Erkrankungsbeginn zu ermitteln, inklusive Nowcast-Prognose bis zu zwei Tage vor dem aktuellen Datum. Für die Schätzung des R-Wertes verwendet es ein in der Forschungsliteratur etabliertes Vorgehen.

Ein wichtiger Unterschied zum RKI: Küchenhoffs Team rechnet mit einer Zeitspanne von zehn Tagen, in der die meisten Reproduktionen, sprich Ansteckungen, stattfinden. Entsprechend sagt der Experte: "Der 4-Tage-Wert des RKI ist trotz der statistischen Modellierung sehr abhängig vom Wochengang der Infektionszahlen. Entsprechend sprunghaft ist sein Verlauf."

Auch in anderen Parametern unterscheiden sich die Verfahren.

LMU München erzielt stabile R-Werte für Bayern

Die Verlaufskurve des LMU-R-Wertes ist nur bedingt mit der des RKI vergleichbar, denn sie wird nur für Bayern und die Stadt München anhand der Daten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geschätzt. Eine kritische Reflexion zu Beginn der Pandemie habe laut Küchenhoff aber gezeigt, dass die Werte aus dem Nowcast-Verfahren der LMU kaum rückwirkend korrigiert werden mussten. Entsprechend konstant dürfte sich, so der Statistiker, auch die Reproduktionszahl verhalten.

Trotz dieses Erfolges mahnt Küchenhoff zur Vorsicht im Umgang mit den Zahlen: "Die Reproduktionszahl ist nur ein abgeleiteter Wert und muss mindestens zusammen mit der Kurve der Neuinfektionen betrachtet werden."

Es sei auch wenig sinnvoll, sich nur an einen festen Wert, etwa R kleiner als eins, zu klammern. Entscheidend sei die Entwicklung: Sinken beide Indikatoren über einen längeren Zeitraum hinweg, kann von einem Abflauen des Infektionsgeschehens gesprochen werden.

Forschungszentrum Jülich spricht sich für komplexere Simulation aus

Am Institut von Professor Wolfgang Wiechert am Forschungszentrum Jülich haben Michel Osthege und Laura Helleckes, aufbauend auf amerikanischen Vorarbeiten, ebenfalls ein Modell entwickelt, mit dem sich die Neuinfektionen nach Infektionsdatum, inklusive Prognose für die letzten Tage, und der R-Wert abschätzen lassen. Sie werten inzwischen täglich die Daten aus ganz Europa aus. Anders als beim RKI und vielen anderen Berechnungsmethoden lässt sich das Jülicher Verfahren jedoch nicht durch eine Sequenz einfacher statistischer Formeln berechnen.

Es handele sich, so die Forscher, vielmehr um eine komplexe Simulation, die viele Parameter berücksichtige, etwa die stochastische Verteilung des Testverzugs und die Anzahl der durchgeführten Tests. Das Modell simuliere eine Vielzahl möglicher Verläufe und vergleiche die Ergebnisse mit den vorliegenden Daten. So werde eine Reproduktionszahl geschätzt, die von Schwankungen in den Daten nicht so stark abgelenkt werde. Die R-Kurve sei insbesondere unempfindlich gegenüber Schwankungen im Wochenverlauf (Wochenend-Tief).

Entscheidungsfindung sollte verschiedene Modelle berücksichtigen

Dennoch sagt Professor Wolfgang Wiechert: "Dadurch, dass wir länger rechnen, ist unser Modell nicht zwangsweise besser, als das des RKI – aber es ist etwas weniger abhängig von den Daten der letzten Tage."

Andererseits basiert das Modell auf einigen spezifischen Grundannahmen, die zu systematischen Verzerrungen der R-Wert Schätzungen führen könnten. Grundsätzlich gelte: Kein einfaches Modell kann die komplexe Realität genau abbilden.

Für die Jülicher Forscher ergibt es daher keinen Sinn, bei der Berechnung des R-Wertes von "besser" oder "schlechter" zu sprechen. Bei der Entscheidungsfindung sollten verschiedenste Modelle übereinandergelegt werden, um zu einem Mittel zwischen "best case"- und "worst case"-Szenario zu kommen. Dies werde in anderen Ländern, etwa im Bundesstaat Kalifornien in den USA, bereits praktiziert.

Wiechert (Jülich) fordert Verbesserung der Datenlage

Der nachdrücklichste Punkt für Teamleiter Wolfgang Wiechert ist aber nicht, die statistischen Modelle und Verfahren, sondern die Datenlage zu verbessern. Deutschland läge hier im internationalen Vergleich noch weit zurück. Das Gesundheits- und Meldewesen müsse grundlegend saniert und digitalisiert werden, damit Stellen wie das RKI möglichst schnell mit möglichst akkuraten Daten arbeiten könnten.

Trotz der Schwierigkeiten hält der Datenwissenschaftler die Reproduktionszahl für einen der wichtigsten Pandemie-Indikatoren: "Mit den Neuinfektionen und dem R-Wert kann man das Geschehen in der zweiwöchigen Vergangenheit abbilden und anhand guter Modelle auch die aktuelle Lage abschätzen. Das ist immer noch viel besser, als aus dem Bauch heraus zu entscheiden."

RKI reagiert mit neuer Darstellung

Das RKI hat bereits auf die Verwirrung um die R-Werte reagiert und zeigt in seinem täglichen Situationsbericht seit dem 11. November nicht nur wie bisher die beiden aktuellen R-Werte, sondern auch deren zeitlichen Verlauf. Die Berechnung der vergangenen R-Werte erfolgt dabei nach den neuesten Daten. So lässt sich die Entwicklung besser nachvollziehen. Zudem wolle man versuchen, "das Verfahren zu verbessern, so dass die Wochentags-Abhängigkeit noch besser kontrolliert werden kann."

Fazit:

Die Reproduktionszahl R wird von Experten als wichtiger Indikator für die Entwicklung der Corona-Pandemie eingeschätzt. Liegt R eine längere Zeit unter dem Wert eins, ist das Infektionsgeschehen rückläufig. Dass die R-Werte in den vergangenen Wochen trotz stark steigender Fallzahlen immer wieder unter der Kennmarke lagen, liegt vor allem an den Unsicherheiten in den statistischen Verfahren des Robert Koch-Instituts. Jedoch kann kein Modell die komplexe Realität genau abbilden.

Andere Fachstellen, wie die LMU München und das Forschungszentrum Jülich, sprechen sich dafür aus, für die Entscheidungsfindung mehr als nur ein Modell zur Ermittlung der Reproduktionszahl heranzuziehen. Außerdem wichtig: Der effektive R-Wert ist nur eine statistische Abschätzung. Er sollte daher immer mit den statistischen Begleitwerten, etwa dem Konfidenzintervall mit Höchst- und Tiefstwerten, beurteilt und immer mit anderen Indikatoren, etwa der Zahl der Neuinfektionen, zusammen betrachtet werden.