Pilotstudie: Umstrittene Klarsichtmaske bietet keinen Schutz

Neue Untersuchungsergebnisse zeigen: Klarsichtmasken mit einem Spalt zwischen Plastik und Gesicht führen dazu, dass andere Personen den Aerosolen ausgesetzt werden. Sie könnten also mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert werden.

Der #Faktenfuchs hatte in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise bekommen auf eine neuartige Plastikmaske, die an Schulen, in Kitas und auch an anderen Stellen Verbreitung findet. Sie verspricht, in der Corona-Pandemie als Mund-Nasen-Bedeckung zu funktionieren - und wirbt mit einer schriftlichen Bestätigung des bayerischen Landesamts für Gesundheit (LGL) und des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Darüber, wie fragwürdig diese Bestätigung und die Funktionsweise der Klarsichtmasken sind, berichteten wir in diesem #Faktenfuchs. Das Corona-Virus Sars-CoV-2 verbreitet sich auch durch Aerosole. Gerade darüber aber, wie diese sich beim Tragen dieser Maske ausbreiten, ließ sich bisher nichts sagen. Das räumte auch der Hersteller ein. Die Hochschule München veröffentlichte jetzt Untersuchungsergebnisse, die deutlich machen: Die Masken sind als Infektionsschutz wirkungslos.

Was sagt die Wissenschaft zu den Klarsichtmasken?

Die Hochschule München untersuchte genau diese umstrittenen Plastikmasken, die einen deutlichen Spalt zwischen Gesicht und Maske lassen. "Aus den Ergebnissen ist klar erkennbar, dass dieses Maskendesign für den Infektionsschutz in keiner Weise geeignet ist", sagte Christian Schwarzbauer, Professor für Medizintechnik und Medizininformatik an der Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik der Hochschule München.

Schwarzbauer und seine Kollegen bauten für die Untersuchung an der Hochschule München ein wissenschaftliches Experiment auf, um die Eignung von Klarsichtmasken als Mund-Nase-Bedeckung zu evaluieren. "Mit unserem Versuchsaufbau können wir genau vermessen, wie die Ausbreitung von Aerosolen durch Masken dieser Art beeinflusst wird", sagte Schwarzbauer, wissenschaftlicher Leiter der Pilotstudie.

Das Forscherteam hatte sich laut eigenen Angaben für dieses Modell entschieden, weil es vor allem im süddeutschen Raum sehr verbreitet sei und zunehmend auch in Schulen und Kitas zum Einsatz komme. "Die Klarsichtmaske wurde unter realistischen und praxisnahen Bedingungen untersucht", heißt es in der Mitteilung der Hochschule. Demnach wurden typische Alltagssituationen berücksichtigt, wie man sie häufig in Schulen, Kitas, Büros oder auch in öffentlichen Verkehrsmittel vorfindet.

Was bedeutet die Studie für Lehrerinnen und Lehrer?

In der Untersuchung von Schwarzbauer und seinen Kollegen sitzt eine Person auf einem Stuhl und atmet durch die Nase aus. In der Abbildung zeigt sich im Versuch die typische Ausbreitung des Aerosols. Zunächst strömt das Aerosol entlang des Körpers nach unten - "wie das auch vom Hersteller beworben wird", heißt es in der Mitteilung der Hochschule. Kurz darauf wird das Aerosol nach vorne umgelenkt und dehnt sich dann weit in den Bereich vor der Versuchsperson aus. "Eine direkt gegenüber sitzende Person wäre dadurch dem ausgeatmeten Aerosol direkt ausgesetzt", so das Forscherteam. Gut zu erkennen sei auch, dass das Aerosol während der Ausbreitung zunehmend nach oben steigt, was durch den typischen Temperaturunterschied zwischen ausgeatmeter Luft und Raumluft begünstigt wird.