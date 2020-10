Nein, Bayern hat die Corona-Pandemie nicht schon 2019 geplant

Datum der Gesetzes-Ausfertigung bleibt unverändert - trotz Veränderungen

Das Datum eines Gesetzes, in diesem Fall der 24. Mai 2019, ist mit dem Gesetz quasi "verankert". Es ist, so schreibt die Pressestelle der Staatskanzlei in einer Mail-Antwort an BR24, "das Datum der Ausfertigung des Gesetzes. Das heißt an diesem Tag ist es vom Herrn Ministerpräsidenten unterzeichnet worden." Das Datum steht auf der Internetseite www.gesetze-bayern.de in der Leiste oberhalb des kompletten Gesetzes – unabhängig davon, welchen Artikel man anklickt und unabhängig davon, wann ein Artikel dem Gesetz hinzugefügt wurde.

In der Kopfzeile des Haushaltsgesetzes steht ein weiteres Datum: "Text gilt ab: 01.01.2020". Auch das könnte den Eindruck erwecken, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form schon 2019 so festgeschrieben war. Doch die Pressestelle der Bayerischen Staatskanzlei teilt mit, es würden in dem Gesetz fortlaufend Änderungen vorgenommen. Diese könnten sowohl rückwirkend in Kraft treten, als auch künftig.

Die Pressestelle der Bayerischen Staatskanzlei erläutert: "Das Datum der Fassung bleibt unverändert, sofern kein komplett neues Gesetz erlassen wird – man könnte es untechnisch auch Ursprungsfassung nennen."

Entscheidend ist Datum des Nachtragshaushalts

Die Chronologie dieses Falls: Am 19. März 2020 – inzwischen hatte die Corona-Pandemie Deutschland erreicht – verabschiedete der bayerische Landtag den Nachtragshaushalt 2019/2020. Und gab damit auch grünes Licht für den neu aufgelegten "Sonderfonds Corona-Pandemie". Der Bayerische Landtag teilte am selben Tag mit:

"Zur Deckung der Ausgaben wird das Finanzministerium durch eine Novelle im Haushaltsgesetz ermächtigt, Kredite bis zur Höhe von 10 Milliarden Euro aufzunehmen." Mitteilung des bayerischen Landtages

Neuer Gesetzesartikel – aber kein neues Datum

Im "Haushaltsgesetz 2019/2020 vom 24. Mai 2019" wird diese Kreditermächtigung in Höhe von 10 Milliarden Euro im neu eingefügten Artikel 2a festgehalten – ohne, dass das Datum der Aktualisierung dargestellt wird. Gut einen Monat später, am 24. April 2020, beschloss der Landtag ein weiteres Corona-Hilfspaket in Höhe von weiteren zehn Milliarden Euro. Dadurch beträgt die Summe der Kreditermächtigungen nun also insgesamt 20 Milliarden Euro.

Im entsprechenden Gesetzesartikel 2a wurde dies angepasst. Aus der Bayerischen Staatskanzlei heißt es dazu in einer Mailantwort an BR24: "Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020 (2. Nachtragshaushaltsgesetz 2020 – 2. NHG 2020) vom 27. April 2020 ist der ursprünglich veranschlagte Betrag in Art. 2a von 10 Mrd. Euro auf nunmehr 20 Mrd. Euro erhöht worden."

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Nachdem der Landtag den Kreditermächtigungen zugestimmt hat, wurde im bereits bestehenden Haushaltsgesetz der Artikel 2a nachträglich eingefügt - und fortlaufend aktualisiert. Im ursprünglichen Gesetz, das am 24. Mai 2019 ausgefertigt wurde, ist der Artikel 2a gar nicht enthalten.