Faktenfuchs: Nein, in den USA haben keine Toten gewählt

Auch diese Behauptung haben Faktenchecker in den USA widerlegt. So berichtet die New York Times, die Behauptung stamme aus einem Gerichtsverfahren, in dem der Kläger der Secretary of State in Pennsylvania, Kathy Boockvar, vorwirft, 21.206 angeblich Verstorbene ins Wählerverzeichnis aufgenommen zu haben. Die Kläger wollten dagegen eine einstweilige Verfügung erreichen.

Dem kam der zuständige Richter nicht nach. Die New York Times zitiert ihn mit den Worten: "Wir können nicht und wir werden nicht die Darstellung der Kläger für bare Münze nehmen - in einer Wahl, in der es auf jede Stimme ankommt, werden wir nicht potenziell berechtigte Wähler entrechten, einzig auf Grundlage der Unterstellung einer privaten Stiftung." (Originalzitat: "We cannot and will not take plaintiff’s word for it — in an election where every vote matters, we will not disenfranchise potentially eligible voters based solely upon the allegations of a private foundation.”)