Corona-Pandemie: Desinformation im Briefkasten

Verbreitung der Flugblätter in großem Stil

Die Behauptungen von Corona-Skeptikern, die seit Beginn der Pandemie sehr stark über digitale Wege verbreitet wurden, gelangen als Flugblätter jetzt auch direkt zu den Menschen nach Hause - in ihre Briefkästen. Jetzt sollen sie in großem Stil verteilt werden – wie Schiffmann am 7. Oktober bei einer seiner Bustour-Stationen in Sinsheim sagte, was auf Youtube übertragen wurde.

Die Gruppe der selbsternannten "Freiheitsboten" sehe sich in der Lage, "mindestens jeden vierten Briefkasten in Deutschland zu bestücken", so Schiffmann. Lagerhallen, Logistik, Verteilerzentren seien vorhanden. Auf dem genannten, von Schiffmann gezeichneten Flugblatt mit der Todeszahlen-Behauptung, findet sich unter der Überschrift "Andere Meinungen" eine lange Reihe von Kontakten und Links – darunter die umstrittenen Ärzte Wodarg und Bhakdi.

Auf eine Mailanfrage von BR24 hat Bodo Schiffmann bisher nicht geantwortet.

Auch andere irreführende Flugblätter mit Desinformation im Umlauf

Flugblätter mit medizinischer Desinformation sind in vielen Teilen Deutschlands schon aufgefallen – in Berlin zum Beispiel. Das Bezirksamt Neukölln warnt derzeit vor irreführenden Informationen zur Corona-Pandemie von der Gruppierung "Ärzte für Aufklärung" – eine Gruppierung, die ebenfalls auf Schiffmann-Flyern aufgeführt ist. Auf den in Berlin aufgetauchten Zetteln werde unter anderem vor einem "Zwang zur Impfung" gewarnt, obwohl die Bundesregierung mehrfach betont hat, dass es keine Impfpflicht gegen das Corona-Virus geben soll.

Der Präsident der Ärztekammer Berlin kündigte im Deutschen Ärzteblatt an, gegen jeden dieser Ärzte berufsrechtlich vorzugehen. Auch in Emden in Niedersachsen sind Flyer von Kritikern in Briefkästen gelandet, in denen sich - laut Aussage des dortigen Gesundheitsamtsleiters in der Emder Zeitung - zutreffende Aussagen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten vermischen.

Fazit

Kritiker der Corona-Maßnahmen verteilen derzeit in größerem Stil Flugblätter in Briefkästen. Die Flyer enthalten auch unzutreffende Behauptungen zur Corona-Pandemie.

So sind die Todeszahlen in Deutschland in diesem Jahr nicht niedriger als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Zudem kann niemand wissen, wie die Zahlen ohne die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aussähen würden. Im Vergleich mit anderen Ländern hat Deutschland bislang eine niedrige Zahl an Corona-Toten.