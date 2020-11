Faktenfuchs: Fake News im US-Wahlkampf

Die politische Korrespondentin Mira Liasson berichtet für den US-Sender NPR. Auch sie macht darauf aufmerksam, dass 2016 die meisten Falschinformationen aus Russland kamen - also außerhalb der USA - manchmal gar in gebrochenem Englisch. "Aber jetzt werden sie in unserem Land generiert, oft vom Präsidenten der Vereinigten Staaten und anderen Politikern." (“But now it’s generated in this country by the President of the United States often. And also by political actors.”)

Studie: Trump ist Antreiber der Corona-Falschinformationen

Wissenschaftler der Cornell University im US-Bundesstaat New York untersuchten, wer die meisten Falschinformationen rund um Corona in den Medien verbreitete. Dafür prüften sie 38 Millionen englischsprachige Artikel, die von Anfang Januar bis Ende Mai 2020 weltweit erschienen waren. Das Ergebnis ist eindeutig: Ein erheblicher Teil der Falschmeldungen ist auf Donald Trump zurückzuführen. In 38 Prozent der untersuchten Artikel wird Trump im Zusammenhang mit einer Corona-Falschbehauptung erwähnt. Die Wissenschaftler fassen in ihrem Papier zusammen:

"Wir kommen zu dem Schluss, dass der Präsident der Vereinigten Staaten der wohl größte Antreiber der COVID-19-Falschmeldungen war."

(“We conclude that the President of the United States was likely the largest driver of the COVID-19 misinformation infodemic.”)

Dabei sei nur in gut 16 Prozent der Artikel die Falschbehauptung hinterfragt oder korrigiert worden.