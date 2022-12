Faktenfuchs-Rückblick 2022: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Corona

Sozialleistungen und Spenden: Desinformation und Stimmungsmache über das Kriegsgeschehen hinaus

Auch abseits der Gefechte kursierten zahlreiche Behauptungen und Gerüchte. Ukrainische Geflüchtete in Deutschland waren dabei besonders häufig Ziel von Desinformation. Der #Faktenfuchs hat sich in mehreren Artikeln falschen oder irreführenden Behauptungen rund um die Sozialleistungen für Ukrainer in Deutschland gewidmet, etwa bei den Themen Rente und Hartz IV.

Diese wurden auch politisch instrumentalisiert, so machte etwa die AfD mit der Verbreitung derartiger Behauptungen Stimmung gegen Zuwanderung. Auch CDU-Chef Friedrich Merz warf Ukrainern in einem Interview mit "Bild" Sozialbetrug vor, wofür es keine Belege gab.

Bereits kurz nach Kriegsbeginn verbreiteten sich Fotos als vermeintlicher Beleg, dass deutsche Spenden die Ukraine nie erreichten und in Bayern weggeworfen würden. Der #Faktenfuchs-Artikel, in dem wir das widerlegen, war bei unseren Usern ebenfalls einer der meistgelesenen in diesem Jahr.