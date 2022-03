Faktenfuchs – Werden Spenden für die Ukraine weggeworfen?

Foto verbreitet sich in Querdenker-und Reichsbürgerszene

Das Posting der Telegram-Userin verbreitet sich seitdem vor allem in Chatgruppen der bayerischen Querdenker-Szene. In einem bekannten Telegram-Kanal aus dem Reichsbürger-Milieu haben inzwischen mehr als 523.000 Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag gesehen (Stand: 17. März). Dort wird die Behauptung, die Hilfsgüter seien verbrannt worden, teils kontrovers diskutiert. Während ein Nutzer erläuterte, dass nur unpassende Klamotten verbrannt wurden, erwiderte ein anderer: “Und glaubst du das? Dass es unpassende Spenden in dieser Menge sind, ich glaube es nicht (...)”. In den meisten bayerischen Chatgruppen der Szene aber wurde das Posting unkommentiert weiterverbreitet. Einige User spekulieren außerdem, ob möglicherweise statt der entsorgten Hilfsgüter Waffen in die Ukraine transportiert wurden. Auch den #Faktenfuchs erreichte die Frage, was es mit dem Bild und der Behauptung auf sich hat.

Bild führt zu Hilfskonvoi aus Auerbach

Recherchen des #Faktenfuchs-Teams haben ergeben, dass es sich bei dem Bild tatsächlich um eine Aufnahme aus Bayern handelt. Entstanden ist es in Auerbach in der Oberpfalz. Im dortigen Industriegebiet Leonie startete am 4. März ein Hilfskonvoi mit mehreren LKW Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Organisiert hat den Transport der private Regensburger Rettungsdienst RKT, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Auerbacher Spedition Alfred Böhm. Deren rot-weiße LKW sind auf dem Foto erkennbar.

Viele Medien berichteten vor Ort vom Transport, auch der Bayerische Rundfunk. Einige Journalisten begleiteten den Konvoi sogar bis an die Grenze und dokumentierten die Reise und den Entladevorgang der LKW, so wie zwei Reporter der Mittelbayerischen Zeitung. Von Waffenlieferungen hat jedoch keiner der begleitenden Journalisten berichtet. Laut Konstantin Steinhauser vom RKT wurden mehr als 200 Tonnen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainischen Grenze transportiert und von dort aus weiter verteilt: "Teilweise an Schulen in der Ukraine, Flüchtlingscamps vor Ort und auch an ein Krankenhaus in der Ukraine."

Unbrauchbare Hilfsgüter wurden in der Oberpfalz entsorgt

Konstantin Steinhauser bestätigt gegenüber dem #Faktenfuchs auch, dass es sich bei der Aufnahme um ein Foto von dem Gelände der Spedition Böhm in Auerbach handelt. Auf dem Bild seien vor allem "Verpackungsmüll und nicht geeignete Sachspenden" zu erkennen:

"Wir haben Sachspenden wie z.B. Kisten voll mit Bikinis, Badeschuhen, Krawatten, Hochzeitskleidern, und sogar Dessous und benutzte Unterwäsche erhalten. Diese wurden mit den Unmengen an Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß in einer örtlichen Müllverbrennungsanlage entsorgt. Diese Dinge helfen den Flüchtenden an der Polnisch-ukrainischen Grenze nicht weiter." Konstantin Steinhauser, RKT

Auch in einer auf Facebook geteilten Stellungnahme äußert sich der Rettungsdienst RKT; darin heißt es: "Jetzt zu hören, man würde LKWs leerräumen, um Waffen zu liefern, lässt einen jeden unserer Helfer fassungslos werden."

Landkreis Amberg-Sulzbach unterstützte bei Entsorgung unbrauchbarer Hilfsgüter

Die Pressesprecherin des Landratsamts Amberg-Sulzbach bestätigt dem #Faktenfuchs, dass unbrauchbare Sachspenden entsorgt wurden. Es seien bei der Sammlung "defekte Sachen und dreckige, unbrauchbare Kleidung" abgegeben worden, die "verständlicherweise nicht für den Transport freigegeben werden konnten." Darunter hätten sich beispielsweise getragene Unterhosen befunden. Der Landkreis Amberg-Sulzbach sei "dem Hilferuf der Spedition und der Stadt Auerbach" gefolgt und habe mehrere Container zur Verfügung gestellt, und sich um die "fachgerechte Entsorgung dieser unbrauchbaren Güter" gekümmert. Dabei seien insgesamt 14 Container mit Verpackungsmüll und unbrauchbaren Gütern befüllt und zum Müllkraftwerk Schwandorf zur Verbrennung transportiert worden. Die Pressesprecherin schreibt zudem: "Brauchbare Hilfsgüter für die Ukraine, wie bspw. Babynahrung, Hygieneartikel, Isomatten, o.ä., wurden nicht verbrannt."

Kleiderspenden waren nicht erwünscht

Die Organisatoren den Konvois kommunizierten im Vorfeld über Facebook und Instagram, dass Kleiderspenden nicht erwünscht sind. Auch in Telefonaten und auf Plakaten wurde darauf verwiesen, wie Mitorganisator Gökhan Altincik von der Ambulanten Intensivpflege Bayern dem #Faktenfuchs mitteilt. Kontaktpersonen an der polnisch-ukrainischen Grenze hätten zuvor von "Bergen von Kleidung" vor Ort erzählt, die dort nicht benötigt würden.