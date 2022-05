Faktenfuchs: Umfrage kein Beleg für häufige Impf-Nebenwirkungen

Charité-Untersuchung zu Nebenwirkungen: Methodik und Ergebnisse fragwürdig

Mediales Aufsehen erregte Ende April eine oft als Studie bezeichnete Online-Umfrage mit dem Titel “ImpfSurv” des Mediziners Harald Matthes, der eine Stiftungsprofessur an der Berliner Charité innehat. In einem Interview mit dem MDR sagte der Forscher über das Ergebnis seiner Untersuchung, dass 0,8 Prozent der gegen Corona Geimpften schwere Nebenwirkungen hätten.

Das wären deutlich mehr als in den Sicherheitsberichten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vermerkt. In der aktuellsten Ausgabe berichtet die Behörde, für 0,02 Prozent aller Impfungen seien schwerwiegende Reaktionen gemeldet worden. Matthes’ Untersuchung ergibt also einen 40-fach höheren Wert. In einem zuvor erschienenen Interview mit dem Focus Anfang April sprach Matthes noch von "mindestens 70 Prozent" Untererfassung bei Nebenwirkungen. Zahlreiche Medien hatten die Aussagen aufgegriffen.

Allerdings gibt es an der Untersuchung Kritik. So hat Matthes bislang keine Einblicke in die Methodik seiner Untersuchung gewährt, sie kann also nicht von anderen Forscherinnen und Forschern überprüft werden. In der Wissenschaft ist es üblich, dass Vorgehensweise und Ergebnisse vor der Veröffentlichung durch andere Wissenschaftler begutachtet werden, etwa durch ein Peer-Review-Verfahren.