Faktenfuchs: Steht auf russischem Helikopter "Nach Berlin"?

In kyrillischer Schrift ist dort auf Russisch zu lesen: “Nach Berlin". Unter anderem auf Twitter und Reddit machen User auf diesen Schriftzug aufmerksam. Es wird suggeriert, dass der Helikopter mit diesem Schriftzug in den Krieg gezogen sei. Viele User sorgen sich, was diese Botschaft für Deutschland bedeuten könnte. Der #Faktenfuchs hat überprüft, ob die Bilder authentisch sind und beantwortet die Frage, was es mit dem Schriftzug auf sich hat.

Auf dem Foto des fliegenden Helikopters ist die Aufschrift "Nach Berlin" sichtbar. Auf dem Bild des abgeschossenen Helikopters ist jedoch nicht erkennbar, ob sich der Schriftzug "Nach Berlin" darauf befindet.

Bild von "Nach Berlin"-Aufschrift ist schon älter

Im Netz wird unter den Tweets der beiden Bilder diskutiert, ob diese im gleichen Zeitraum entstanden sind. Dort finden sich schon einige Hinweise darauf, dass dies nicht der Fall ist. Auch die Recherche des #Faktenfuchs hat ergeben, dass es sich bei den Bildern des fliegenden Helikopters mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fotos aus dem Jahr 2017 handelt. Vieles deutet darauf hin, dass die Fotos im Rahmen des militärischen Flugwettbewerbs "Aviadarts" entstanden sind, welcher im Juni 2017 in der russischen Region Woronesch stattfand.

In einem russischen Forum hat ein Nutzer am Tag nach der Militärveranstaltung 2017 zahlreiche Fotos hochgeladen. Darunter auch Fotos des fliegenden Helikopters mit dem Kennzeichen RF-91165 - samt dem "Nach Berlin"-Schriftzug. Sie gleichen den Fotos, die sich nun im Netz verbreiten. Der User schreibt zu seinem Posting am 18.06.2017: “Gestern Voronezh Aviadarts”. Auch ähnliche Fotos von anderen Quellen weisen auf das Aufnahmedatum 2017 hin.

2018 war der Schriftzug “Nach Berlin” verschwunden

Archivierte Versionen der Internetseite "russianplanes.net", auf der sich zahlreiche Fotos und Informationen von russischen Luftfahrzeugen finden, zeigen weitere Fotos des Helikopters mit dem Kennzeichen RF-91165 aus unterschiedlichen Jahren. Das neueste Bild des Helikopters, das sich dort findet, wurde laut den Angaben auf der Webseite 2018 in Sewastopol auf der Halbinsel Krim aufgenommen. Es zeigt den Helikopter aus der gleichen Perspektive wie das im Netz geteilte Bild von 2017, auf dem die Inschrift "Nach Berlin" zu erkennen ist. Doch im Jahr 2018, nur ein Jahr nach der Aufnahme des Bildes auf der militärischen Flugshow, scheint der Schriftzug nicht mehr vorhanden zu sein.

Auf dem Bild von 2018 ist auf dem Helikopter eine neue Abkürzung der russischen Luftkräfte zu erkennen, auch das Luftfahrzeugkennzeichen RF-91165 ist deutlicher sichtbar. Möglicherweise wurde der Hubschrauber in der Zwischenzeit neu lackiert. Für eine komplett neue Lackierung vor dem Abschuss 2022 spricht auch, dass der abgeschossene Helikopter auf dem Foto grünlich lackiert ist. Auf den Fotos des fliegenden Helikopters aus den vorherigen Jahren, ist der Helikopter noch in blaugrau lackiert. Es liegt also nahe, dass sich die Aufschrift "Nach Berlin" während des Einsatzes und Abschusses 2022 in der Ukraine, nicht mehr auf dem Helikopter befand.

"Nach Berlin"-Slogan nicht nur auf Helikopter

Die Aufschrift "Nach Berlin" findet sich indes nicht nur auf diesem Militärhelikopter. Unter anderem hatte die EU-Abgeordnete Viola von Cramon (Grüne) am 21. März auf Facebook Fotos geteilt, auf denen mehrere Autos mit der gleichen Aufschrift versehen sind.