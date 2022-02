Faktenfuchs: Desinformation durch Bilder im Ukraine-Krieg

Auch ein genauerer Blick zeigt, dass es sich um das Gebäude handelt, das nach Angaben der Agenturen durch den russischen Angriff zerstört wurde: Auf beiden Bildern ist ein rotes Stück Stoff zu erkennen, das von einem der zerstörten Balkons hängt (roter Kringel). Auf einem der zerstörten Balkons darunter liegt Schutt. Die Anordnung ist auf beiden Bildern gleich (gelber Kringel). Und auf einem der Balkons rechts davon hängt eine grüne Abspannung - auch dies ist auf beiden Bildern identisch (blauer Kringel).

All diese Indizien sind auf dem Agenturbild von dem Haus, das 2018 bei der Gasexplosion zerstört wurde, nicht zu sehen. Für eine falsche Behauptung (das Haus in der Ukraine sei bei einer Gasexplosion 2018 zerstört worden) wurde also die Authentizität eines aktuellen Bildes in Frage gestellt.

Ein weiteres Beispiel macht deutlich, wie Bilder trügen können: Wenn sie ein anderes Ereignis zeigen als das, über das berichtet wird. Dies ist jüngst bei "Bild TV" geschehen.

Bilder von 2015 bei aktueller Berichterstattung verwendet

In den sozialen Netzwerken kursierte ein Ausschnitt von "Bild TV", in dem eine riesige Explosion zu sehen ist - im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Im Untertitel des Videos stand "Russen kämpfen sich nach Kiew vor".