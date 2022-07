Faktenfuchs: Wie lange bleiben Windräder am Netz?

Im Netz kursieren Behauptungen zum Betonfundament, welches für den Bau einer Windenergieanlage in den Boden eingelassen wird. Dabei geht es um die Frage, ob dieses nach dem Rückbau des Windrads im Boden bleibt. Seit 2004 müssen Betreiber laut dem Baugesetzbuch eine Verpflichtungserklärung über den vollständigen Rückbau des Windrads abgeben, diese schließt auch Bodenversiegelungen - also das Betonfundament - ein. Die Rückbauverpflichtung bestehe nicht direkt gesetzlich, sondern erst durch die Selbstverpflichtungserklärung, erklärt Dirk Sudhaus. Der Rückbau könne durchgesetzt werden, da die Selbstverpflichtungserklärung Voraussetzung für die Genehmigung eines Windrads sei. Eine Ausnahme gibt es laut Sudhaus, wenn die Gefahr für den Boden durch das Entfernen des vollständigen Betonfundaments größer ist, als wenn man das Fundament lediglich abschneidet. Das müsse im Einzelfall geprüft werden. Im Anschluss an die Entfernung könne der Beton als Schüttgut für den Straßen-und Wegebau genutzt werden, so Sudhaus.

Auch wenn die Regelung mit der Verpflichtungserklärung das Betonfundament eindeutig einschließt, gab es in der Vergangenheit andere Auslegungen: 2018 ergab eine NDR-Recherche, dass in einigen Landkreisen in Norddeutschland Teile des Betonfundaments beim Rückbau im Boden blieben. Dort war man der Ansicht, dass der Rückbau erfolgt ist, wenn die "Bodeneigenschaften weitgehend wieder hergestellt sind" und wieder landwirtschaftlich gewirtschaftet werden kann. Dafür reiche die Entfernung des Betons bis einen Meter unter der Geländeoberkante, sagte damals ein Pressesprecher des Landesamtes für Landwirtschaft in Schleswig-Holstein.

Werden die Flügel vergraben?

Eine besondere Herausforderung für das Recycling von Windrädern stellen die sogenannten Rotorblätter - also die Flügel - dar. Denn diese bestehen aus einem Materialmix, der nicht so leicht zu trennen ist, erklärt Dirk Sudhaus im #Faktenfuchs-Interview. Dazu gehören unter anderem Glas- oder Carbonfasern und Kunstharz zum Verkleben. Auch wenn es Recyclingmethoden für diese Stoffe gibt, ist der Prozess bei den Rotorblättern kompliziert und nicht sehr lohnend, erzählt Sudhaus. Denn die Produkte, die daraus entstehen, seien nicht sonderlich wertvoll. So könne man beispielsweise aus den Glasfasern einen Zusatzstoff für Zement herstellen. Es gebe aber "eine ganze Menge Forschung, wie man Rotorblätter besser recyceln kann" oder sie sogar bereits so baut, dass sie besser zu recyceln sind.

Entgegen der Behauptungen dürfen Rotorblätter in Deutschland nicht im Boden vergraben werden, diese Praxis sei "eindeutig nicht zulässig", schreibt eine Sprecherin des Umweltbundesamts. In einem Bericht des Umweltbundesamts von 2019 ist allerdings davon die Rede, dass das "Vergraben von ganzen Rotorblättern in Einzelfällen praktiziert worden sei". Das habe daran gelegen, dass die Behörden teilweise keine Dokumentation der Entsorgung eingefordert hätten. Meist funktioniere der Dokumentationsprozess über die Entsorgung aber gut, heißt es im Bericht. Fotos von vergrabenen Rotorblättern, die im Netz kursieren, stammen aus den USA.

Fazit

Onshore-Windräder haben eine ungefähre Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren, sie können bei entsprechender Wartung jedoch auch wesentlich länger betrieben werden. Teilweise werden funktionsfähige Windräder für das sogenannte Repowering abgebaut und durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Einige Anlagen werden nach dem Abbau ins Ausland verkauft, ein großer Teil lässt sich unkompliziert recyceln - der Schrottwert ist dabei teilweise hoch genug, um die Kosten des Abbaus auszugleichen.

Seit 2004 müssen Betreiber eine Verpflichtungserklärung abgeben: Diese sieht vor, dass die Betonfundamente im Boden komplett entfernt werden, es sei denn, der Eingriff schadet dem Boden mehr, als er ihm nützt. Die Rotorblätter eines Windrads bestehen aus einem komplexen Materialverbund und sind schwierig zu recyceln. Aus ihnen kann ein Zusatzstoff für Zement hergestellt werden. Es gibt allerdings Forschung dazu, wie man die vorhandenen Rotorblätter besser recyceln kann. Die Praxis, die Flügel im Boden zu vergraben, ist in Deutschland nicht zulässig.