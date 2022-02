Putins Desinformation - Mit Lügen in den Krieg

In den Tagen und Wochen vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine meldeten russische Nachrichtenagenturen mehrmals angebliche Zwischenfälle im Donbass. Von Bombenattentaten auf Autos, geplanten sowie durchgeführten Terroranschlägen und Attacken mit schwerem Geschütz war die Rede.

Laut den Meldungen, die die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen verbreiteten, haben ukrainische "Saboteure" oder "subversive Gruppen" die Angriffe verübt. Die Opfer seien Vertreter oder Zivilisten der selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk oder Luhansk gewesen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin betonte in den vergangenen Wochen immer wieder angebliche Aggressionen der Ukraine.

Recherchen liefern Hinweise auf manipuliertes Material

Bei einigen dieser Meldungen konnten Recherche-Kollektive jedoch zeigen, dass die Angaben der russischen Nachrichtenagenturen nicht stimmen, und angebliches Beweismaterial fingiert wurde.

So verbreitete sich am 18. Februar 2022 etwa über den Telegram-Kanal der prorussischen Separatisten ein Video, das angeblich zeigt, wie ein Saboteur einen Angriff auf Chlorbehälter nahe der ostukrainischen Stadt Horliwka ausübt. Die Region wird von den prorussischen Separatisten kontrolliert.

Recherchen des internationalen Kollektivs “Bellingcat” zeigen, dass das Video nicht an diesem Tag aufgenommen wurde. Die Metadaten des Videos zeigen demnach, dass das Video bereits Anfang Februar, also rund zwei Wochen früher, erstellt wurde. Außerdem konnte "Bellingcat" nachweisen, dass dem Video zusätzlich Tonspuren hinzugefügt wurden, die dem Ton eines Videos einer finnischen Militärübung gleichen.

In einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur "Tass", ebenfalls vom 18. Februar, heißt es, in der Nähe eines Regierungsgebäudes in Donezk sei das Auto des Milizenführers der selbsternannten Volksrepublik Donezk in die Luft gesprengt worden.

Ein belarussischer und ein litauischer Journalist konnten zeigen, dass der Befehlshaber sonst in einem anderen, moderneren Auto mit gleichem Nummernschild unterwegs sei. Auch hier liegt der Verdacht nahe, dass der Angriff auf das Auto inszeniert gewesen sein könnte.

Zahlreiche Hinweise auf "false-flag"-Operationen im Vorfeld des russischen Angriffs

Am Morgen des 22. Februar soll es laut russischen Medien zu einem Attentat auf einer Schnellstraße außerhalb von Donezk gekommen sein. Ukrainischen Milizen wird vorgeworfen für die Attacke verantwortlich zu sein, bei der angeblich drei Menschen ums Leben kamen. Noch am gleichen Morgen waren Russland-nahe Reporter am Ort des Geschehens, ihre Videos sollen die Folgen der Attacke dokumentieren. Die Bilder verbreiteten sich auch im Netz stark.

Die Videos lassen jedoch Zweifel an der Darstellung der prorussischen Separatisten aufkommen. Laut der Recherche-Plattformen "Grid" sowie weiteren Open-Source-Recherchen weisen mehrere Indizien darauf hin, dass die Autos, die angeblich auf dieser Straße attackiert worden sind, bereits vorher zerstört waren. So sind etwa keine Nummernschilder zu sehen, außerdem liegt nirgendwo Glas herum, obwohl dies nach der Explosion eines Autos üblich wäre.

Weitere Hinweise, die auch ein Pathologe dem Recherche-Team bestätigt hat, deuten darauf hin, dass die angeblichen Opfer des Angriffs schon vorher tot waren.

In den vergangenen Wochen gab es außerdem Berichte, dass angeblich ukrainische Truppen die Grenze zu Russland überquert hätten. Auch das hierzu veröffentlichte Material weckt laut "Bellingcat" Zweifel an der von Russland kommunizierten Darstellung. Vor solchen "false flag-Operations", also Täuschungsmanövern, hatte das Pentagon bereits im Januar gewarnt.

Vorfälle unterstützen russisches Narrativ vom "ukrainischen Aggressor"

Der Tenor dieser angeblichen Vorfälle ist immer gleich: Die Ukraine greife die "unabhängigen Volksrepubliken" Luhansk und Donezk an.