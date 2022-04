Faktenfuchs: Falsche Behauptungen zu Video aus Butscha

Was aus dem Video allerdings nicht ersichtlich ist, ist die Identität der Opfer oder was genau mit ihnen passiert ist. Aktuell ist es noch nicht möglich, gesichert zu sagen, was genau den Toten, die in dem Video zu sehen sind, im Einzelfall geschehen ist. Das benötigt eine eigene Untersuchung.

Juristen und Menschenrechtsorganisationen sammeln Beweise

Unter anderem Menschenrechtsorganisationen und Juristen sammeln aktuell Beweise zu solchen Fällen, außerdem sollen Obduktionen der Opfer durchgeführt werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte bereits einen Bericht zu angeblichen Kriegsverbrechen in der Ukraine, gestützt auf Augenzeugenberichte. Darunter ist auch ein Fall aus Butscha.

Zur Frage, wie gesichert es ist, dass wirklich russische Soldaten die mutmaßlichen Morde an den Zivilisten verübt haben, sagte ARD-Korrespondent Bernd Musch-Borowska am Montag im Gespräch mit BR24: „Man kann sich dabei im Moment in erster Linie auf die Augenzeugenberichte stützen.” Diese hätten unter anderem von Hinrichtungen erzählt. “Die Zivilbevölkerung und die Menschen, die Augenzeugen, die das erlebt haben, die haben keinen Grund zu lügen”, so die Einschätzung von Musch-Borowska. Neben Bildern von Nachrichtenagenturen gibt es auch Berichte und Bildmaterial von unabhängigen deutschen sowie internationalen Medien, die in Butscha waren und mit Augenzeugen gesprochen haben (u.a. Spiegel, BBC, CNN und Bild).

Zudem gibt es Satellitenbilder von Butscha, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg auswerten lassen. Aus ihnen geht hervor, dass schon mehrere menschliche Körper auf dieser Straße lagen, als das russische Militär die Stadt noch kontrollierte. Ein solches Satellitenbild wurde am 18. März 2022 aufgenommen. Das russische Militär hat die Stadt am 30. März 2022 verlassen.