Faktenfuchs: Angebliches BBC-Video über Kramatorsk ist Fake

Doch was ist dran an den Behauptungen im Fake-BBC-Video? Es legt nahe, die Ukraine habe selbst den Bahnhof bombardiert, da die verwendete Rakete vom selben Typ "Tochka-U" mit derselben Seriennummer sei, die auch die Ukraine verwende. Die russische Führung gab bereits kurz nach dem Angriff der ukrainischen Armee die Schuld, während die Ukraine Russland verantwortlich macht.

Bekannte deutsche prorussische Propaganda-Kanäle behaupten, die Russen könnten es nicht gewesen sein, da nur die Ukraine diese Raketen hätte. "Unsere Streitkräfte nutzen diesen Raketentyp nicht", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Doch internationale Militär- und Waffenexperten bezweifeln diese Darstellung.

Zwar besitzt die Ukraine laut dem jährlichen Militärbericht "The Military Balance" des "International Institute for Strategic Studies" für 2022 90 Tochka-U-Abschusssysteme, wobei zu jedem System laut Militärexperten mehrere Nachladungen gehören - also mehrere Raketen. Bei Russland sind dagegen in dem Bericht keine Tochka-U-Raketen mehr aufgeführt.

"Russland hat die Tochka-U-Raketen offiziell 2019 aus den aktiven Beständen ausgemustert", sagt Oberst a.D. Wolgang Richter, Militär- und Rüstungsexperte mit Russland und Osteuropa-Schwerpunkt vom Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit. "Das heißt aber nicht, dass diese nicht mehr genutzt werden können." Laut mehreren Rüstungsexperten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat, gibt es keine Beweise, dass Russland seine Tochka-U-Raketen vernichtet hätte und nicht noch Zugriff darauf hätte.

Laut den Analysten des "Conflict Intelligence Teams" (CIT) ist es "nachweisbar falsch", dass Russland keine Tochka-U-Raketen mehr habe. Das CIT hat Bilder und Videos gesammelt, die angeblich zeigen, dass das russische Militär die Raketen noch nutzt. Auf Militärthemen spezialisierte Medien und Thinktanks berichteten Ähnliches.

Investigativreporter berichteten laut der "Tagesschau", dass die in Belarus stationierten russischen Truppen mehrere Tochka-U erhalten hätten und diese bei einer gemeinsamen Übung verwendet worden seien.

Seriennummer "nicht aussagekräftig"

Das Abschusssystem Tochka-U wurde ursprünglich in Russland entworfen und von 1989 an verwendet. Militärexperten sehen hier ein grundsätzliches Problem durch die Zeit der Sowjetunion: Beide Seiten des aktuellen Kriegs verwenden bei vielen Waffen dieselben Modelle aus denselben Produktionsstätten, was eine eindeutige Zuordnung sehr schwer macht.

Als inhaltlicher Beleg in dem Fake-Video soll auch dienen, dass die Seriennummer der Rakete die gleiche sei wie bei Raketen im Arsenal der Ukraine. "Solche Nummernbeweise sind leicht zu manipulieren und nicht sehr aussagekräftig", sagt Militär- und Rüstungsexperte Wolfgang Richter. Aus der Seriennummer könne man nichts ablesen, da diese bei Raketen nicht international registriert würden. Außerdem lasse sich die Nummer auf der Rakete verändern. "Das ist keine Beweisführung - wir können weder das eine noch das andere annehmen."

Er und auch andere Militärexperten halten es aber aus militärischer Perspektive für unwahrscheinlich, dass die Ukraine ihren eigenen Bahnhof bombardieren würde. Aus russischer Sicht sei der Bahnhof wiederum ein plausibles Ziel gewesen. Kramatorsk sei ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt für die Ukraine - nicht nur für die Evakuierung der Zivilbevölkerung, sondern auch für den Transport von schwer gepanzerten Kräften. "Es gibt keine militärische Plausibilität dafür, dass die Ukrainer ihre eigenen Verbindungslinien zerstören, die sie für die Verlegung von Reserven in den Donbas benötigen, um der bevorstehenden russischen Offensive etwas entgegensetzen zu können", sagt Richter.

Fazit

Das angebliche BBC-Video, das behauptet, die Ukraine habe selbst den Bahnhof in Kramatorsk bombardiert, ist ein Fake. Laut Kommunikationswissenschaftlern handelt es sich hier um eine "klassische False Flag-Aktion" - eine weit verbreitete Taktik der Desinformation, die die Glaubwürdigkeit von Falschinformationen erhöhen soll.

Für die Behauptungen im Video gibt es keine stichhaltigen Belege - es lässt sich laut Rüstungsexperten nicht nachweisen, ob die Rakete zu Russland oder der Ukraine gehört habe. Militärexperten halten es aber aus militärischer Perspektive für unwahrscheinlich, dass die Ukraine ihren eigenen Bahnhof bombardieren würde.