Faktenfuchs: So werden Hitzeperioden verharmlost

Schlagzeilen folgten dennoch mit den extremen Werten, und es entbrannte eine Debatte über Hitze, Wetter und Klima, die sich in diversen Posts auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nachvollziehen lässt. Diese verraten einiges über die Strategien, mit denen Hitze-Ereignisse und der Klimawandel verharmlost werden.

"Heiß war es früher auch schon, da hieß das 'Sommer'." - "So heiß wird es eh nicht." Zwischen diesen Polen schwanken die Versuche, den Klimawandel und die dadurch höhere Wahrscheinlichkeit für extremes Wetter zu leugnen. Was extremes Wetter genau ist, erklärt der #Faktenfuchs in diesem Artikel.

Klima-Fakten: Extremer, mehr Hitzewellen, mehr Trockenheit

Drei zentrale Fakten zum Klimawandel formulieren der Deutsche Wetterdienst und der Extremwetterkongress Hamburg zusammen in einem Bericht:

1. Die globale Erwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Extreme - wie Hitzewellen, und Extremniederschläge oder Dürren

2. Die Zunahme von Hitzewellen ist zweifelsfrei eine Folge der globalen Erwärmung.

3. Die Häufigkeit von Trockenphasen ist gestiegen.

Doch genau diese Fakten versuchen Klimawandel-Leugner oft zu diskreditieren.

Strategie Nr. 1: Hysterie-Vorwurf und Rosinen-Picken

Zu den besonders häufig verwendeten Verharmlosungs- und Desinformations-Strategien zählt es, den Verweis auf große Hitze im Kontext des Klimawandels als Übertreibung oder als Hysterie darzustellen. Solche Scheinargumente folgen einem Schema. So wird, wenn jemand Hitzewellen oder Extrem-Hitze in den Kontext des Klimawandels stellt, dieser geleugnet und die Temperaturen schlicht auf "Sommer" reduziert:

"Bei uns fehlen nur knapp 30 Grad um 42 Grad zu erreichen. Hier sind wir näher am #Bodenfrost als an #Sommerwetter. Auf der Zugspitze schneits, so stellt man sich den Sommer vor. Und wenn es mal über 30 Grad wird ist das auch kein Klimawandel, nur #Sommer", schreibt ein User.