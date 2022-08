Faktenfuchs: Ist Bayern wirklich führend bei den Erneuerbaren?

Holzheu ist Sprecher der Bayreuther Scientists for Future und hat sich in den sozialen Netzwerken einen Namen gemacht als Verfechter der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windkraft.

Installierte Leistung entspricht nicht der tatsächlichen Leistung

Der alleinige Blick auf die Installierte Leistung, auf die Söder sich beruft, ist noch aus einem anderen Grund verkürzt. Denn diese Installierte Leistung benennt lediglich die maximal mögliche Leistung einer Anlage – blendet dabei aber aus, wie viele Stunden sie mit welcher Leistung tatsächlich in Betrieb ist.

In der Praxis kommen etwa Solaranlagen hierzulande nur auf etwa halb so viele Volllaststunden pro Jahr wie Windräder. Mit Blick auf die Installierte Leistung in Bayern ist das relevant, denn: "Bayern ist Sonnenland" betonte Söder zuletzt ebenfalls immer wieder und zielte damit auf die Spitzenwerte ab, die der Freistaat im Hinblick auf die Photovoltaik erzielt.

"Sonnenland Bayern" – Photovoltaikausbau läuft vergleichsweise gut

Damit hat Markus Söder recht: In absoluten Zahlen liegt Bayern bei der Solarenergie im Ländervergleich vorne – in Abhängigkeit zur Fläche ist der Freistaat mit Platz 2 ebenfalls vorne dabei – und in Relation zur Bevölkerungsgröße auf Platz 4, wie unter anderem auch der Bericht des EEG Bund-Länder-Kooperationsausschusses aus dem Jahr 2021 zeigt.

Das bestätigt auch Detlef Fischer von der Vereinigung der Bayerischen Energiewirtschaft (VBEW): Bayern sei ganz unabhängig von der Größe ein Photovoltaik-Land "und das wird auch fleißig ausgebaut. Unsere Mitgliedsunternehmen können sich vor Anträgen, dass Photovoltaikanlagen ans Netz angeschlossen werden sollen, kaum retten", so Fischer.

Solarenergie bei Installierter Leistung überschätzt

Wer also nur auf die Installierte Leistung der Erneuerbaren Energien insgesamt blickt, überschätzt den Beitrag der Solarenergie. Denn die Photovoltaik, auf die Bayern so stark gesetzt hat, sei eben nicht dafür geeignet, eine "bedarfsgerechte Stromversorgung" sicherzustellen, sagt Detlef Fischer von der VDEW. Zwar sei Bayern "auf dem Papier gar nicht so schlecht". Doch habe Söder nur "mit Abstrichen" recht, wenn er Bayern als Vorreiter bei den erneuerbaren Energien sieht.

Die Photovoltaik "nutzt uns nachts nichts und im Winter kaum", so Fischer. Hier sei "zu wenig gemacht worden" gerade auch mit Blick auf das Speichern von überschüssiger Energie an sonnigen Sommertagen.

Gerade in Bayern, das vor allem auf Photovoltaik setzt, verzerre der alleinige Blick auf die Installierte Leistung die tatsächliche Lage, sagen auch Bruno Burger von der Fraunhofer-Gesellschaft und Stefan Holzheu. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg (ISE) stellte allerdings in seiner jüngsten Studie fest, dass die anderen Länder im Vergleich zu Bayern bei der Photovoltaik in den vergangenen Jahren aufgeholt haben. Der Anteil des Freistaats an der Menge aller Anlagen in Deutschland ist seit 2010 kontinuierlich gesunken.

Bruno Burger vom ISE verweist jedoch darauf, dass Bayern seit Anfang 2022 laut Bundesnetzagentur wieder "kräftig zugelegt" habe.

Ist Bayern wirklich Zubau-Meister?

Bei den absoluten Zahlen für den Zubau von Solar- und Windenergie in 2021 liegt Bayern zwar auf Platz eins. Auf die Fläche gesehen belegt Bayern jedoch wieder einen Mittelfeldplatz. Mit gut 21 Kilowatt pro Quadratkilometer liegt der Freistaat auf Platz sechs, Spitzenreiter ist das Saarland mit einem Zubau von rund 33 Kilowatt pro Quadratkilometer.

Jedoch: Bayerns Anteil an den Erneuerbaren - sowohl beim Bestand als auch beim Zubau - entfällt fast komplett auf Solarenergie. Das trifft auch auf das von Söder erwähnte erste Halbjahr 2022 zu, wo Bayern - allerdings ebenfalls unter der Betrachtung der absoluten Zahlen der Bundesnetzagentur - Spitzenreiter ist. Der Zubau stammt ebenfalls fast ausschließlich aus Solarenergie.

Während die Leistung aus Photovoltaik in den Wintermonaten stark nachlässt, liefert Windkraft das ganze Jahr über Energie. Das zeigen die Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.