Gas sparen beim Warmwasser: Steigt das Legionellen-Risiko?

Eigentümer für Legionellenkontrolle verantwortlich, Risikogruppen sollten besonders aufpassen

Verantwortlich für die Einhaltung ist indes der Hauseigentümer. Die 60 Grad sind für Großanlagen (ab Dreifamilienhäusern) vorgeschrieben, hier gelten verpflichtende Überprüfungsintervalle. In Ein- und Zweifamilienhäusern gibt es keine Pflichtuntersuchungen, die Kesseltemperatur darf auch auf 55 Grad abgesenkt werden. Die Behörden empfehlen jedoch auch hier 60 Grad.

Die genauen Definitionen für Großanlagen finden Sie in dieser Veröffentlichung des DVGW.

Wer selbst eine Immobilie besitzt, kann also verpflichtet sein, das Wasser auf Legionellen zu überprüfen. "Der Vermieter muss testen, der Eigentümer, der im eigenen Haus wohnt, kann testen", sagt Benedikt Schaefer vom UBA. Der Wasserversorger, also etwa die Stadtwerke, spielen bei Legionellose-Ausbrüchen in der Regel keine Rolle, sagt Schaefer. Die Ursache für Ausbrüche liege meist in privaten oder öffentlichen Gebäuden.

Was Privatpersonen und Bewohner des eigenen Einfamilienhauses machen, liegt letztlich in ihrer Verantwortung. Ein Sprecher der Stadtwerke Augsburg schreibt: "Rechtlich dürfen wir ein Absenken auf 50°C nicht empfehlen. Privates Verhalten muss jeder für sich entscheiden."

Besonders achtgeben auf die Warmwassertemperatur sollten laut UBA-Experte Benedikt Schaefer Hochrisikogruppen. Insbesondere Immungeschwächte sind durch Legionellen gefährdet. Wer etwa nach einer Krebsbehandlung wieder nach Hause kommt, dem werde manchmal der Einsatz von speziellen Filtern empfohlen.