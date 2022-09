Faktenfuchs: Geflüchtete Ukrainer bekommen keine deutsche Rente

Korrekt ist: Sozialleistungen ja, Rentenzahlungen nein

Es handelt sich bei der Äußerung des Users um eine falsche Information. Geflüchtete aus der Ukraine können zwar seit dem 01. Juni Sozialleistungen bekommen. Einen Anspruch auf Rente haben sie aber nicht.

Die in der Nachricht zitierte MDR-Antwort gab es zwar tatsächlich, doch die Info darin stimmte nicht. Der MDR-Redaktion sei in der Beantwortung ein Fehler unterlaufen, teilt ein Sprecher des MDR auf #Faktenfuchs-Anfrage mit. Dieser sei am selben Tag "vielfach richtiggestellt" worden.

Auch die Deutsche Rentenversicherung äußerte sich in einer Pressemitteilung dazu: "Beim Bezug einer deutschen Rente gilt für Ausländer dasselbe Eintrittsalter wie für deutsche Staatsbürger." Für Menschen aus der Ukraine sei der Zugang zum deutschen Rentensystem jedoch erschwert - für sie gelte eine allgemeine Wartezeit von fünf Jahren. Erst, wenn sie fünf Jahre Beiträge gezahlt hätten, könnten sie auch die Rente beziehen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) schreibt dem #Faktenfuchs auf Anfrage, aus der Ukraine "finde kein Rentenexport nach Deutschland statt". Das bedeutet, ukrainische Rentenansprüche könnten in Deutschland grundsätzlich nicht realisiert werden. Ein 2018 zwischen Deutschland und der Ukraine geschlossenes Sozialversicherungsabkommen, das auch einen gegenseitigen Rentenexport umfasse, sei von ukrainischer Seite nicht ratifiziert worden, so das BMAS.

Das Gerücht, geflüchtete Ukrainer bekämen ihre Rente in Deutschland zehn Jahre früher ausgezahlt als Deutsche, kam aber nicht erst mit dem Post des MDR auf, sondern kursiert bereits seit mindestens April, wie ein Faktencheck von Correctiv zeigt. Die Antwort des MDR hat dieses Gerücht dann weiter befeuert.

Zwischenfazit: Die Behauptung, Ukrainer könnten in Deutschland zehn Jahre früher Rente beziehen als diejenigen, die in die deutsche Rentenkasse einzahlen, ist falsch. Laut der Deutschen Rentenversicherung müssen Ukrainer mindestens fünf Jahre in die Rentenkasse einzahlen, bevor sie Anspruch auf Rente in Deutschland haben.

Behauptung 2: Ukrainer bekämen dieselbe Rente wie jemand, der 45 Jahre gearbeitet habe

Es wird nicht nur darüber spekuliert, wann Geflüchtete aus der Ukraine Rente bekommen, sondern auch darüber, wie viel Rente sie bekommen.

Eine Internetseite, die laut dem Bewertungsinstitut NewsGuard "häufig falsche Behauptungen veröffentlicht", verbreitet am 3. Juni die Schlagzeile: "Deutsche Realität: Wer 45 Jahre für 24.000 Euro brutto im Jahr gearbeitet hat, bekommt dieselbe Rente wie Zuwanderer aus der Ukraine". Dieser Text wird in den sozialen Netzwerken mehrfach geteilt.