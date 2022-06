Faktenfuchs: Der Ausbruch der Affenpocken war nicht geplant

Die kurze Antwort: Sogenannte Planspiele für die Pandemie-Vorsorge orientieren sich an schon bekannten Referenzviren, sogenannten "Emerging Viruses". Da sie eine ganz reale Gefahr für mögliche Ausbrüche darstellen, ist es nicht verwunderlich, wenn es Jahre nach einem theoretischen Planspiel tatsächlich große oder kleinere Ausbrüche gibt. Bei den Planspielen geht es aber nicht darum, eine "Pandemie" zu "planen", sondern sich darauf vorzubereiten, falls eine Pandemie ausbricht.

Die lange Antwort: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz im November 2021 wurde eine sogenannte Tischübung zu einem fiktiven Pandemie-Szenario gemacht, bei dem von einem "modifizierten Affenpocken-Virus" ausgegangen wurde.

In dem Abschlussbericht heißt es (Übersetzung vom #Faktenfuchs): "Im März 2021 begann die NTI (Nuclear Threat Initiative) in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz eine Übung zur Bekämpfung von biologischen Bedrohungen mit hohem Gefährdungspotenzial zu planen."

Die "Nuclear Threat Initiative" (NTI) ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Washington, USA. Sie hat sich laut eigenen Angaben auf "Globale Nuklearpolitik, nuklearen Terrorismus, Cyber-, Biosicherheit und radiologische Sicherheit" spezialisiert. Gegründet wurde sie im Jahr 2001 von Ted Turner, dem Gründer des Fernsehsenders CNN, und dem Ex-Senator Sam Nunn. Eine #Faktenfuchs-Anfrage ließ die Organisation NTI unbeantwortet.

Die Pressestelle der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ordnete die Übung vom November 2021 auf #Faktenfuchs-Anfrage per E-Mail folgendermaßen ein: "Seit einiger Zeit konzentriert sich die MSC auch auf nicht-traditionelle Sicherheitsherausforderungen (…). Dazu zählt auch die Pandemie-Prävention. Denn die Vernachlässigung dieser Faktoren menschlicher Sicherheit kann Fortschritte aufhalten oder sogar umkehren, die Fragilität von Staaten verschärfen und vorhandene Konflikte weiter anfachen bzw. neue Konflikte schüren." In diesen Planspielen der MSC spielten sich die jeweiligen Parteien oft selbst, so die Pressestelle, "simulieren durch konkrete Übungen einen Ernstfall und können so ihre jeweiligen Stärken aber auch ihr Verbesserungspotenzial besser erkennen."

In Bezug auf das konkrete Planspiel mit NTI schreibt die Pressestelle: "Die MSC arbeitet seit vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Partnern aus dem In- und Ausland zusammen, um passende Szenarien und Übungsabläufe zu erarbeiten und im Rahmen der Hauptkonferenz und anderer Veranstaltungen durchzuführen."

Szenarien gab es auch für SARS-Viren

Schon häufiger wurden Pandemie-Szenarien von verschiedenen Experten und Expertinnen theoretisch durchgespielt. Zum Beispiel im Jahr 2012 mit einem modifizierten SARS-Virus ("Modi-SARS-Virus"), unter der fachlichen Federführung des Robert Koch-Instituts.

Im Bericht des Deutschen Bundestags wird das Szenario folgendermaßen beschrieben: "Unter Verwendung vereinfachter Annahmen wurde für dieses Modi-SARS-Virus der hypothetische Verlauf einer Pandemie in Deutschland modelliert, welcher sowohl bundesrelevant als auch plausibel ist."

Aus heutiger Sicht liegt das damalige Szenario nah am SARS-CoV-2-Ausbruch der letzten zwei Jahre. Der Ausbruchsort liegt in "Asien", zum Höhepunkt der Erkrankungswelle in dem Szenario sind Millionen an Menschen in Deutschland erkrankt. Es werden Maßnahmen wie "Absonderung, Masken, Hygiene" durchgespielt und Symptome wie Fieber und trockener Husten unterstellt. Als Vergleichsereignis wird unter anderem die SARS-CoV-1-Epidemie aus dem Jahr 2003 herangezogen.

Darüber hinaus wird abgeschätzt, wie groß der materielle Schaden für Deutschland sein könnte, weil Quarantänemaßnahmen die Wirtschaft treffen, wie viele Menschen erkranken oder sogar sterben könnten.

Schon 2012 gehen die Behörden laut dem Papier des Deutschen Bundestags davon aus, dass eine SARS-Pandemie realistisch ist: "Das Auftreten von neuen Erkrankungen ist ein natürliches Ereignis, das immer wieder vorkommen wird." Darauf sollte in einem Planspiel vorbereitet werden. Derartige Planspiele haben auch während der Coronapandemie in Verschwörungskreisen den Verdacht geschürt, es handele sich um eine geplante Pandemie.

Verdächtige Viren im Blick der Experten

Das Planspiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz ging von einem bioterroristischen Anschlag aus, bei dem modifizierte Affenpocken zum Einsatz kommen.

Dass derartige Planspiele von Viren ausgehen, die zum Teil nur wenige Jahre später zu größeren oder kleineren Ausbrüchen führen, liegt nahe, sagt der Virologe Markus Hoffmann vom Primatenzentrum in Heidelberg (Abteilung Infektionsbiologie) im #Faktenfuchs-Interview. Hoffmann ist dort zuständig für den Themenbereich "Emerging Viruses". Dabei handele es sich einerseits um "ganz neue Viren", wie es der SARS-CoV-2-Erreger zum Beispiel war. Andererseits seien das auch Viren wie das Affenpocken-Virus, die schon bekannt seien, aber die auf einmal gehäufter auftreten. "Ein Beispiel ist das Lassa-Fieber-Virus, da gibt es immer mal wieder kleinere Ausbrüche", so Hoffmann. Auch das Ebola- und das Zika-Virus gehören dazu. Die WHO zum Beispiel führt eine Liste mit entsprechenden Viren.

Für Szenarien wie denen des NTI oder des RKI im Jahr 2012 sei es naheliegend, sich "Emerging Viruses" als Beispiel zu nehmen, sagt Hoffmann, bei Bioterrorismus-Szenarien werde darüber hinaus oft das Pockenvirus verwendet, weil es ja in der Natur nicht mehr vorkommt. "Deswegen tauchen solche Viren in solchen Szenarien auf", so Hoffmann.

Generelle Schlüsse aus Szenarien ziehen

Je nachdem, welches Virus in einem Planspiel als Beispiel genommen wird, könnten aus den Übungs-Ergebnissen andere Schlüsse gezogen werden. Ein SARS-Virus überträgt sich über die Atemwege, ein Pockenvirus vornehmlich über Körperkontakt und Körperflüssigkeiten.

"Man möchte quasi eine Blaupause haben", sagt Markus Hoffmann. Es gehe darum, generelle Mechanismen herauszuarbeiten, die "unabhängig vom Erreger" wirkten. Denn ein Erreger auf der WHO-Liste ist "Erreger X", also ein Erreger, von dem man im Fall der Fälle noch nichts wisse. Markus Hoffmann: "Das ist quasi die nächste Pandemie, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können. Also Virus X kommt, was wir noch nie gesehen haben." Planspiele helfen dabei, sich auf genau so einen Fall vorzubereiten, um Strategien zu erarbeiten, wie man mit einem Atemwegs-Erreger oder einem Schmierinfektions-Erreger ganz grundsätzlich umgehen könne, so der Virologe.

5. Impfstoff gegen Affenpocken schon vorhanden

Eine fünfte Behauptung im Zusammenhang mit den Affenpocken: Ein Impfstoff sei schon vorhanden und zugelassen. Das sei ein Beweis, dass die Pandemie "geplant" gewesen sei. Doch stimmt das?

Die kurze Antwort: Die Affenpocken gehören zu den "Emerging Viruses", sind also schon viele Jahrzehnte bekannt, und es ist auch bekannt, dass sich in seltenen Fällen auch Menschen mit ihm anstecken können. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde ein neuer Pockenimpfstoff entwickelt, denn die damalige Bush-Regierung befürchtete weitere Angriffe, auch mit Pockenviren. Der Impfstoff wirkt gegen die menschlichen Pocken, aber auch relativ gut gegen die Affenpocken. Denn die Affenpocken-Erreger sind dem Menschenpocken-Erreger sehr ähnlich. Darum gibt es bereits einen Impfstoff, der zumindest in den USA auch gegen die Affenpocken zugelassen ist.

Die lange Antwort: Tatsächlich gibt es einen Impfstoff, der zumindest in den USA gegen die Affenpocken zugelassen ist. In der EU ist er bisher nur gegen die Menschenpocken zugelassen, wird aber "off-label" gegen die Affenpocken eingesetzt, also ohne offizielle Zulassung.

Der Pocken-Impfstoff Imvanex wurde vom dänisch-deutschen Unternehmen Bavarian Nordic entwickelt. Die Bundesregierung hat nun 40.000 Impfdosen bestellt. "Es handelt sich um ein klassisches Impfvirus, das wirksame humorale Immunantworten, also Antikörper, und zugleich zelluläre Antworten, also T-Zellen, anregt", sagt der Virologe Gerd Sutter von der LMU München. Da Pocken- und Affenpockenviren sehr ähnlich sind, schützen die Antikörper der Impfung auch zu rund 80 Prozent gegen die Affenpockenviren.

Entwickelt wurde der Pocken-Impfstoff nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Der Auftrag kam ursprünglich aus den USA, die damalige Bush-Regierung befürchtete Bioangriffe durch Pockenviren. Sie plante damals, dass sich die komplette US-Bevölkerung impfen lassen sollte. Der Plan wurde nicht umgesetzt, doch die Forschung zum Impfstoff ging weiter. Seit 2013 ist Imvanex in Deutschland gegen die Pocken zugelassen, seit 2019 in den USA. Dort ist er darüber hinaus auch gegen die Affenpocken zugelassen. Weltweit gibt es derzeit keinen anderen zugelassenen Pockenimpfstoff.