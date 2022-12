Das war das Jahr 2022 in Niederbayern

März: Der Krieg ist da

Der Kriegsausbruch in der Ukraine und das Einmarschieren russischer Truppen auf europäischem Boden versetzt auch Niederbayern zunächst in einen Schockzustand. Schnell besinnt man sich und wird tätig: Es werden Flüchtlingsunterkünfte aufgebaut, Spenden gesammelt und bald die ersten flüchtenden Ukrainer in Niederbayern willkommen geheißen. Zum Beispiel in Mallersdorf-Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen: Dort kommen an einem März-Wochenende über 60 Menschen an. Sie werden in der Sporthalle des Gymnasiums untergebracht. Auch in Röhrnbach im Kreis Freyung-Grafenau oder in Dingolfing räumt man die Turnhalle leer und baut Feldbetten für Hunderte Geflüchtete auf.

Im Landkreis Rottal-Inn rollt im März eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft an: Möbelhäuser spenden Betten und Schränke, Gastwirte Essen, Privatleute Geld. Im leer stehenden Franziskanerkloster im Stadtzentrum von Eggenfelden finden Flüchtende Unterkunft.

Im Landkreis Landshut versucht man aus der Ukraine geflüchtete Kinder schnell in Schulklassen zu integrieren. So werden am Maristen-Gymnasium in Furth die ersten Geflüchteten unterrichtet. Sie sind erst vor einer Woche in Niederbayern angekommen.

Der Krieg zeigt auch schnell wirtschaftliche Auswirkungen. Weil Zulieferbetriebe in der Ukraine wichtige Bauteile nicht mehr liefern können, muss das BMW-Werk in Dingolfing im März die Fahrzeugproduktion für eine Woche einstellen.

Tankstellen in Niederbayern sind in Not, weil viele Autofahrer wegen der enorm gestiegenen Spritpreise über die Grenze fahren: nach Tschechien oder Österreich, denn dort sind die Steuern auf Benzin nicht so hoch wie in Deutschland.