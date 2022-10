> Mord in Freyung: Lebenslange Haft für Dominik R.

Es war Mord. So lautet das Urteil des Landgerichts Deggendorf im Wiederaufnahmeprozess gegen Dominik R. Der 28-Jährige war 2017 wegen Totschlags an seiner Ex-Freundin verurteilt worden - nach dem neuen Schuldspruch muss er lebenslang in Haft.