Zehntausende Liter Heizöl in Plattlinger Mühlbach gelaufen

Mehrere zehntausend Liter Heizöl sind einer Schätzung zufolge aus einer defekten Leitung in Plattling im Landkreis Deggendorf ausgelaufen. Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass das Öl aus einem Heizöltank der Tierkörperbeseitigungsanlage in Plattling in das Erdreich gesickert und damit in den Mühlbach gelangt ist.

Der Leiter des Zweckverbands für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung, Karl-Heinz Kellermann, spricht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur von 30.000 bis 50.000 Litern. Die Leitung sei stillgelegt und der Betrieb auf Gas umgestellt worden.

Spezialfirma vor Ort pumpt immer noch Öl ab - Polizei ermittelt

Die Spezialfirma Kuchler aus Deggendorf ist aktuell immer noch damit beschäftigt, das Öl abzupumpen. Ein Firmensprecher erklärte auf BR-Anfrage, dass die Arbeiten noch mehrere Tage andauern werden. Ein Ende sei nicht absehbar. Fachfirmen sollen ein Sanierungskonzept erstellen, um Boden und Gewässer zu reinigen. In einem zweiten Schritt werde dann auch der Boden ausgetauscht.

Die Ölsperren konnten offenbar die Ausbreitung des Öls im Mühlbach eindämmen. Vereinzelt seien noch Schlieren sichtbar, sagte Zweckverbandsleiter Kellermann. Tote Fische habe es nicht gegeben.

Auf BR-Anfrage bestätigte die Polizei Plattling, dass sie gegen die Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung ermittelt. Es bestehe der Anfangsverdacht der Gewässerverunreinigung.