Orkan über Niederbayern: Gesperrte Skigebiete und Behinderungen

Windböen mit bis zu 130 Stundenkilometern und mehr: Orkantief Ylenia wirbelt auch in Niederbayern den Alltag durcheinander.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Das Polizeipräsidium Niederbayern meldet aktuell rund ein Dutzend Einsätze, die mit dem Sturm zusammenhängen. Herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume sorgten für Verkehrsbehinderungen. In Mainburg im Landkreis Kelheim fuhr ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum. Der Mann blieb unverletzt.

Aufgrund der aktuellen Witterung muss die Kreisstraße DGF 29 zwischen Aufhausen und Simbach, Höhe Wildeneck, wegen akuter Baumbruchgefahr und umgestürzten Bäumen vorübergehend voll gesperrt werden. Die Polizei bittet alle Autofahrer und Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. Verkehrsbehinderungen wegen umgestürzter Bäume gibt es auch In Triftern und Dietersburg im Kreis Rottal-Inn.

Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen

Wegen Orkantief Ylenia bleiben heute in Niederbayern auch einige Skigebiete und Freizeiteinrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen. In Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen und am Großen Arber sowie dem Silberberg bleiben alle Lifte und Pisten geschlossen. Ebenso das Langlaufzentrum Bretterschachten im Landkreis Regen. Im Skizentrum Mitterdorf im Landkreis Freyung-Grafenau sind aktuell drei Lifte geöffnet. Wie eine Mitarbeiterin des Skizentrums auf BR-Anfrage mitteilt, könnten aber auch diese Lifte jederzeit wegen der Witterung geschlossen werden.

Am Geißkopf im Landkreis Regen sind aktuell schon der 6er-Sessellift sowie der Riegellift und die Rodelbahn geschlossen. Weitere Ausfälle sind möglich. Der Baumwipfelpfad Neuschönau im Landkreis Freyung-Grafenau ist komplett gesperrt.