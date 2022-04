Tanzender Priester begeistert Gläubige im Landkreis Regen

Lebensfreude und Enthusiasmus überdeckt kleine Tanzfehler

Pfarrvikar Artinger und die Ministranten zeigten viel Talent für das Tanzen, so Eva-Maria Stern auf BR-Anfrage: "Schon bei der zweiten Probe hätten sie mich fast nicht mehr gebraucht. Herr Artinger hatte ja den schwierigen Part ganz vorne, quasi als Vortänzer. Aber er hat das super gemacht, kleine Fehler beim Tanzen hat er total mit seiner Lebensfreude und seinem Enthusiasmus überdeckt."

Reaktionen fallen sehr positiv aus

Genau diese Lebensfreude und diese Einstellung zum Leben sieht Eva-Maria Stern sehr gerne in der katholischen Kirche: "Das ist genau das, was die Kirche braucht. Jemand, der den Glauben auch so positiv rüber bringt und animiert. " Ähnlich sehen es zwei Frauen, die bereits unter dem Youtube Video kommentiert haben. Eine schreibt:

"Let s dance , Herr Pfarrer !! Ach gäbe es doch mehr Priester wie diesen ! Die mit Herz , Humor und Liebe zu den Menschen tätig sind! Da wären die Kirchen sicher wieder voller , vor allem die jungen Leute fänden wieder den Weg in die Gemeinschaft der Kirche , das getragen werden im Glauben zu erleben ! Schön wär s !!"

die zweite sieht es ähnlich:

Großartig! Dieser Pfarrer ist eine Bereicherung für die Kirche. Respekt 👍

Die Besucher des Gottesdienstes werden diesen Tag sicher so schnell nicht vergessen. Im Video sieht man, wie fast alle am Ende beim Auszug im Rhythmus klatschen. Der ein oder andere musste sich bei so viel guter Laune direkt selbst bewegen.