Bayerwald: Hoteliers und Gastronomen begrüßen Coronalockerungen

Die 3G-Regelung, also Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete, werden Hoteliers und Gastronomen im Bayerischen Wald "mit großer Erleichterung" fallen lassen. Denn der Aufwand dafür, zum Beispiel um alle Unterlagen bei jedem Gast zu prüfen, sei immens gewesen. So schätzt es der Hotelier Andreas Brunner vom Wellness-Hotel "Brunnerhof" in Arnschwang ein. Er ist auch Kreisvorsitzender des Hotel-und Gaststättenverbands im Landkreis Cham.

Mancherorts Servicepersonal zunächst noch mit Maske

Dass ein Hotelier von seinem Hausrecht Gebrauch macht und trotzdem noch 3G, 2G oder die Maskenpflicht für Gäste vorschreibt, kann er sich nicht vorstellen. Viele werden aber wahrscheinlich doch die Maske für das Servicepersonal vorerst belassen, meint Brunner, "einfach, weil man bei den hohen Inzidenzen nichts riskieren will." Bei den Gästen werden manche Hoteliers und Gastronomen beim Maskentragen auf Freiwilligkeit setzen. "Zwingen kann man keinen", so Brunner.

"Sehr erleichtert" über Lockerungen

Monika Schweizer, Wirtin des Berggasthofs "Zottling" bei Patersdorf und Kreisvorsitzende des Hotel-und Gaststättenverbands im Landkreis Regen will dagegen künftig komplett auf das Tragen von Masken verzichten, auch beim Personal. "Wir werden alle die Maske ablegen," sagte Schweizer dem BR, und dass sie über die Lockerungen "sehr erleichtert" sei. Froh ist sie auch, dass die 3G-Regel wegfällt. "Wir hatten viele ungeimpfte Gäste, die im Winter bei 2G gar nicht mehr kommen konnten und jetzt bei 3G immer einen Test gebraucht haben. Denen fällt jetzt ein Stein vom Herzen."

Hygienekonzept werde weitgehend beibehalten

Schweizer will in ihrem Gasthof aber das Hygienekonzept weitgehend beibehalten und glaubt auch, dass das einige Kollegen so machen. So bleiben die Desinfektionsspender stehen. Auch die Tischabstände werde sie "mit Augenmaß" belassen, aber nicht "mit Metermaß". Die Tische werden weiterhin desinfiziert und dafür werde man weiterhin auf Tischdecken und -läufer verzichten, außer bei festlichen Anlässen. Schweizer freut sich, dass sie nun wieder Familienfeiern ohne Zahlenbegrenzung aufnehmen kann. Auch den "musikalischen Biergarten" will sie wieder einführen. Den gab es schon letzten Sommer, aber da durfte dann keiner tanzen, nun aber schon.

Andreas Brunner geht auch davon aus, dass in den meisten Hotels bestimmte Hygieneregeln beibehalten werden, zum Beispiel Abstände in den Wellnessbereichen und Saunen, ebenso die regelmäßige Desinfektion und teils auch die zahlenmäßigen Beschränkungen in Saunakabinen, denn "wir haben einfach trotzdem noch ein bestimmtes Risiko und man muss alles ein bisschen kalkulierbar machen, sagte Brunner dem BR.