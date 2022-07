Razzia bei Karl-Bau aus Hengersberg: Illegal Bauschutt entsorgt?

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern meldet, hat es bei der Karl-Bau GmbH mit Sitz in Hengersberg am Donnerstag eine Razzia gegeben. Es besteht der Verdacht, dass die Baufirma seit mehreren Jahren bei unterschiedlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen im südbayerischen Raum zum Teil belastetes Bodenmaterial und Bauschutt unerlaubt entsorgt hat.

Kosten für ordnungsgemäße Entsorgung gespart?

Damit habe man sich einen Teil der Kosten, die bei einer ordnungsgemäßen Entsorgung angefallen wären, erspart, so der Vorwurf. Die Kriminalpolizei Niederbayern und die Staatsanwaltschaft Passau gehen dabei von einem Betrag in Höhe von mehreren Millionen Euro aus. Bei einem Teil der mineralischen Abfälle handle es sich um Material, das teilweise aus pechhaltigem Straßenaufbruch bestand, beziehungsweise damit durchsetzt war. Außerdem bestehe der Verdacht, dass Abfälle mit künstlichen Mineralfasern (KFM), Asbest sowie PCB nicht ordnungsgemäß entsorgt oder verwertet wurden. Auswirkungen auf die Umwelt prüft nun eine Fachbehörde, so die Polizei.

Große Durchsuchungsaktion von Polizei und Staatsanwaltschaft

Rund 150 Beamte der Kriminalpolizei und sechs Staatsanwälte waren bei der heutigen Durchsuchung der Büro- und Geschäftsräume sowie der Wohnung eines Tatverdächtigen dabei, außerdem Bereitschaftspolizisten und IT-Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts. Die Durchsuchungen fanden in drei niederbayerischen Landkreisen statt: In Hengersberg im Landkreis Deggendorf, in Innernzell im Landkreis Freyung-Grafenau und in Eging am See im Landkreis Passau. Es wurden schriftliche Unterlagen und Daten gesichert. Außerdem sind 2,7 Millionen Euro von der Staatsanwaltschaft eingezogen worden. Auf diese Summe beläuft sich der vermutete Schaden.

Die Karl-Bau GmbH ist unter anderem für den Bau des prestigeträchtigen, aber umstrittenen sogenannten "Karl-Turm" in Deggendorf verantwortlich. Außerdem hat die KARL-Gruppe die ehemalige GESA-Klinik in Freyung gekauft, um die Gartenschau zu retten – die Stadt hätte die 8,2 Millionen Euro Abrisskosten nicht schultern können.