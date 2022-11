So wollen Bayerwald-Skigebiete Energie sparen und Kosten decken

Die Skigebiete im Bayerischen Wald wollen in der diesjährigen Wintersaison Energie einsparen - aber nur da, wo es möglich ist und Sinn ergibt. Das ergab eine BR-Umfrage.

Verzicht auf Flutlicht am Arber

Am Großen Arber, dem größten Skigebiet im Bayerischen Wald, soll es zum Beispiel heuer überhaupt kein Flutlicht-Skifahren geben. Außerhalb der Stoßzeiten sollen die Lifte etwas langsamer fahren, aber nicht dann, wenn viel Betrieb ist, weil sonst die Warteschlangen zu lang werden. Ansonsten wird am Arber die Saison ganz normal laufen.

Eigene Energie aus Solar und Wasserkraft

Bei den Schneekanonen verweist die Arberbergbahn darauf, dass sie schon jetzt rund 60 Prozent ihres Energiebedarfs selbst produziert, mit einer Wasserkraftanlage in Bayerisch Eisenstein, die zwei Turbinen hat, und mit Solaranlagen auf dem Dach der Bergstation. Bis 2025 will die Arberbergbahn 100 Prozent ihrer Energie selbst erzeugen, wie genau, wird momentan geprüft.

Die Beschneiung laufe schon seit Jahren sehr effektiv, betont ein Bahnsprecher. Man arbeite mit einem satellitengesteuerten System, das den Pistenraupen zentimetergenau anzeigt, wieviel Schnee jeweils auf der Piste liegt. Dadurch müsse man nicht flächendeckend, sondern gezielt nur dort beschneien, wo die Schneedecke tatsächlich zu dünn ist.

Zur Mediathek: Skifahren in der Energiekrise

Langsamere Lifte sparen Energie

Auch der Geißkopf will heuer besonders darauf achten, nur dann zu beschneien, wenn Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind optimal sind dafür. Ähnlich äußern sich Liftbetreiber in Sankt Englmar oder Mitterfirmiansreut.

Die Geißkopfbahn will die Lifte außerhalb der Stoßzeiten etwas langsamer fahren lassen, ebenso zum Beispiel der Pröller. Ein Skifahrer werde nicht groß merken, "ob er nun in viereinhalb oder in sechs Minuten am Berg ist", glaubt Dominik von Poschinger-Bray, Chef der Geißkopfbahn. Aber es spare viel Energie.

Im Skigebiet Mitterfirmiansreut fahren die Lifte sowieso immer schon langsamer, so Geschäftsführer Bernhard Hain - weil man hier viele Kinder, Familien und Skianfänger hat, auf die man Rücksicht nehmen will. Manches, was in den Alpen diskutiert wird, zum Beispiel ausgeschaltete Sitzheizungen in den Liften, trifft auf den Bayerischen Wald ohnehin nicht zu.

Im Skigebiet Hohenbogen: Bürgermeister hofft auf normale Saison

Im Gegensatz zum Arber wollen andere Skigebiete nicht aufs Flutlicht-Skifahren verzichten. Das abendliche Skifahren ist zum Beispiel am Geißkopf, am Hohenbogen oder am Pröller gut besucht und wichtig für einen wirtschaftlichen Betrieb.

Markus Müller, Bürgermeister von Neukirchen beim Hl. Blut und zuständig für das Skigebiet Hohenbogen, möchte sowieso eine "eine ganz normale Wintersaison". Er konnte kurz vor den Preiserhöhungen noch einen günstigen Stromvertrag abschließen, hält aber auch die Energiesparbemühungen für teils überzogen. Der Anteil der Skigebiete am allgemeinen Stromverbrauch sei dafür viel zu klein.

Wenig Einsparpotential in den Langlaufgebieten

Kaum gespart werden kann in den Langlaufgebieten. Sie hängen ohnehin am Naturschnee. Dann geht es darum, wie oft man die Loipen spurt. Denn die Loipenspurgeräte brauchen vergleichsweise viel Sprit, der Pistenbully im bekannten Langlaufzentrum Bretterschachten zum Beispiel rund 20 Liter Diesel in der Stunde.

Aber weniger spuren werde man nicht, sagt der Bodenmaiser Bürgermeister Joli Haller. Denn wenn man bei Neuschnee weniger spurt, türmt sich der Schnee so stark auf, dass der Pistenbully danach mehr Arbeit und Verbrauch hat. Das sei also nicht sinnvoll. Bodenmais will auch bei seinen rund 100 Betriebstagen von Dezember bis Mitte März bleiben.

Lohberg dagegen will das Langlaufzentrum Scheiben nur dann spuren, wenn es vom Wetter und von der Schneelage her Sinn macht - also zum Beispiel nicht, wenn man weiß, dass es am nächsten Tag sowieso wieder taut.

Skifahren wird teurer

Bei den Preisen für die Skilifte müssen Skifahrer sich fast überall auf Erhöhungen einstellen. Der Pröller zum Beispiel erhöht alle Tickets um 7,5 Prozent, was aber nur einen Euro ausmacht. Am Geißkopf gehen die Preise bei manchen Tickets um maximal 5 Prozent nach oben, aber gar nicht bei den Kindertickets.

Am Hohenbogen steigen die Preise um rund 15 bis 20 Prozent. Am Großen Arber werden nur die Saisonkarten etwas teurer und die Tageskarte für Erwachsene kostet künftig 39 statt bisher 36 Euro. Außerdem wird das Parken teurer und kostet künftig 4 statt 2 Euro pro Tag.