Ab sofort: Zelten im Nationalpark Bayerischer Wald erlaubt

Im Nationalpark Bayerischer Wald gibt es jetzt zum ersten Mal offizielle Plätze, auf denen man Zelten darf. Das hat die Nationalparkverwaltung bekannt gegeben. Die insgesamt vier Zeltplätze sind in Scheuereck in der Gemeinde Lindberg im Kreis Regen entstanden – und zwar in einem ehemaligen Privatgarten.

Zelten im Nationalpark

Zelten darf man dort für bis zu zwei Nächte und das kostenlos. Man muss sich allerdings vorher beim Besucherzentrum "Haus zur Wildnis" in Ludwigsthal anmelden.

In unmittelbarer Nähe der Zeltplätze steht ein WC und es gibt einen Wasseranschluss. Feuer machen ist aus Sicherheitsgründen verboten. Die Zeltplätze bieten einen Ausblick auf den Großen Falkenstein und auf das Hirschgehege in Scheuereck, sind außerdem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Stellplätze für Wohnmobile schon vorhanden

In Scheuereck gibt es bereits seit dem letzten Jahr vier Stellplätze für Wohnmobile. Wildcampen ist dagegen im Nationalparkgebiet streng verboten. Immer mehr Besucher reisen mit Wohnmobil oder Zelt in die Region.