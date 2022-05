Ärger mit der Stadt Passau: Das Dackelmuseum will dicht machen

Vor vier Jahren ist in Passau das Dackelmuseum mit großem Medienrummel eröffnet worden. Jetzt kann es sein, dass die international bekannte Einrichtung schließt. Der Grund: Eine Auseinandersetzung zwischen den Betreibern und der Stadt Passau.

Deko, Sonnenschirm und Möbel nicht erlaubt

"Wir schließen das Dackelmuseum", teilte Museumsdirektor Seppi Küblbeck am Donnerstagabend dem BR schriftlich mit. Es geht um ein Schreiben der Stadt Passau vom 19. Mai, in dem Küblbeck und sein Partner Oliver Storz aufgefordert werden, das Aufstellen von Sonnenschirmen, Deko, Möbeln und diverser Dackel-Artikel vor dem Museum zu unterlassen. In dem Schreiben, das dem BR vorliegt, heißt es: "Da es sich bei dem Bereich um eine öffentliche Fläche des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes handelt, liegt eine Sondernutzung vor. Auch auf Antrag wäre das in dieser Form gemäß der geltenden Stadtbildsatzung nicht genehmigungsfähig." Man habe erst jetzt bemerkt, dass die Museumsbetreiber keinen Sondernutzungsantrag gestellt hatten, hieß es am Morgen auf Anfrage von der Stadt.

Schmerz und Enttäuschung

Die Betreiber sind erbost. Seit vier Jahren bewerbe das Dackelmuseum die Stadt Passau weltweit, Fernsehstationen und Medienvertreter aus aller Welt seien zu Gast gewesen. "Nicht nur, dass wir mit Nichtachtung bestraft werden, jetzt geht die Stadt auch noch in Strafandrohung über. Wir schließen das Dackelmuseum!", heißt es in einer Stellungnahme an den BR wörtlich. Der Schmerz und die Enttäuschung seien unendlich groß. Küblbeck und Storz hoffen jetzt auf den Passauer Stadtrat, der eine Entscheidung zugunsten des Museums herbeiführen soll.

Einzigartiges Museum

Das Dackelmuseum war im April 2018 mit einem riesigen Medienhype eröffnet worden. Zu sehen sind tausende Dackelraritäten und -utensilien, die die Betreiber über viele Jahre gesammelt haben, beziehungsweise ihnen von Dackelfreunden aus aller Welt überlassen wurden.