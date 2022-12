Gloria Gray unterliegt bei Zwieseler Bürgermeisterwahl

Die Künstlerin Gloria Gray hat den Einzug als Bürgermeisterin in das Rathaus der niederbayerischen Stadt Zwiesel verpasst - neuer Bürgermeister der knapp 9.000 Einwohner ist Karl-Heinz Eppinger (SPD). Der 50-Jährige hat in der Stichwahl nach dem vorläufigen Auszählungsergebnis 53,97 Prozent der Stimmen erhalten. Seine Konkurrentin Gloria Gray (parteilos) unterlag mit 46,03 Prozent. Die Wahlbeteiligung der Zwieseler lag bei 57, 05 Prozent, so eine Rathaussprecherin.

Trotz Niederlage ein "Achtungserfolg"

Die Wahl in Zwiesel hatte unter anderem deshalb für Schlagzeilen gesorgt, weil Gloria Gray als Künstlerin mit Transgender-Geschichte bekannt geworden ist. Gray wurde als Junge geboren und ist transident. Im Wahlkampf verzichtete sie auf Wahlplakate, diese empfand sie als nicht mehr zeitgemäß. In Zwiesel würde sowieso jeder jeden kennen, so die Entertainerin. Ihr Ergebnis bei der Stichwahl empfanden viele Bürgerinnen und Bürger im Sitzungssaal trotz der Niederlage als Achtungserfolg. Grays Anhänger waren dennoch enttäuscht, sie selbst jedoch nicht. Sie habe für ihre Heimatstadt Zwiesel einiges erreichen wollen, aber der Wähler habe eben anders entschieden.

Ehemaliger Stadtrat wird Bürgermeister

Mit Karl-Heinz Eppinger zieht nun ein ehemaliger Stadtrat ins Zwieseler Rathaus. Bereits von 2003 bis 2014 saß der gelernte Brillenoptikschleifer im Gremium. Eppinger ist zudem für den Internationalen Skiverband FIS als technischer Delegierter bei Rennen im Einsatz. Bisher arbeitete er als Teamleiter Versicherungen bei der AOK, mit dem Wahlergebnis der Stichwahl hat er fortan aber einen neuen Job.

Die Wahl des neuen Bürgermeisters war notwendig geworden, weil der vorherige Bürgermeister Franz-Xaver Steininger (parteifrei) suspendiert wurde und nicht mehr angetreten ist.