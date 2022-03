Großsporthalle in Dingolfing als Flüchtlingsunterkunft

Der Landkreis Dingolfing-Landau hat am Montag binnen weniger Stunden die Sporthalle Höll-Ost in Dingolfing in eine Notunterkunft für Flüchtlinge umgewandelt. Die Sporthalle, in der normalerweise unter anderem der aktuelle Tabellenführer der 2. Volleyball Bundesliga der Frauen TV Dingolfing seine Heimspiele austrägt, bietet jetzt Platz für rund 100 Geflüchtete und soll nur als kurzzeitige Bleibe für eine große Menge an Flüchtlingen dienen.

Turnhalle verfügt über Duschen und Essbereich

Die Turnhalle verfügt über Duschmöglichkeiten, einen eigenen Bereich für Kinder zum Spielen und einen Aufenthalts- und Essbereich. Landrat Werner Bumeder (CSU) bedankte sich bei Bürgermeister Armin Grassinger (UWG) und der Stadt Dingolfing für die Bereitschaft, die Turnhalle Höll-Ost zur Verfügung zu stellen. "Es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit alle zusammenhalten und helfen, wo Hilfe benötigt wird", so der Landkreischef.

Caprima-Gutscheine und Bus-Monatskarte

Um den Geflohenen ein wenig Abwechslung von ihren schlimmen Erfahrungen zu bieten, stellt die Stadt Dingolfing den Ukrainerinnen und Ukrainern Gutscheine für das Freizeitbad Caprima zur Verfügung. Ebenso erhalten sie eine Monatskarte für den Dingo. Bürgermeister Armin Grassinger dankte stellvertretend Ilse Seubert für die Sammlung von Kinderspielzeug beim Kinderbasar am vergangenen Samstag in der Stadthalle in Dingolfing. Das Spielzeug wird den Geflüchteten in der Turnhalle zur Verfügung gestellt.