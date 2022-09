Viele Wellness-Hotels trotzen Energiekrise mit Hackschnitzeln

Landwirt Martin Niedermeier ist "Energiewirt"

Der Nachbar des Hotels ist der Landwirt Martin Niedermeier, der zusammen mit zwei Verwandten vor 17 Jahren ein großes Biomasseheizwerk gebaut hat. Ohne das Hotel als Kunden hätte er damals, als Öl und Gas noch spottbillig waren, die teure Investition gar nicht gewagt: "Man braucht einen großen Abnehmer, der viel Energie braucht, damit genug Erlös reinkommt", so Heizwerkbetreiber Niedermeier.

Es hängen zwar noch zusätzlich 35 Häuser in Kaikenried an seinem Heizwerk. Die Wärme läuft über Röhren in die einzelnen Gebäude. Seinen Heizkessel befeuert er mit frischen Wald-Hackschnitzeln, also gehäckseltem Abfall-Holz, das beim Fällen von Bäumen in den umliegenden Wäldern zusammenkommt.

Die Transportwege sind hier im Bayerischen Wald kurz. Seine Kühe hat der Landwirt längst verkauft. Das Gras seiner Wiesen und Mais wirft er heute in die Biogasanlage, mit der er zusätzlich Strom fürs allgemeine Netz und Wärme produziert.