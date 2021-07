Corona-Ticker: Frankreich beschließt strengere Corona-Regeln

06.05 Uhr: Fauci: USA bewegen sich in Umgang mit Corona in "falsche Richtung"

In weiten Teilen der USA steigen die Corona-Fallzahlen wieder rasant. Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci hat vor Rückschritten in Kampf gegen die Pandemie in seinem Land gewarnt. Die USA fänden sich gerade in einer "unnötigen Notlage" wieder steigender Fallzahlen wieder, die vor allem auf ungeimpfte Bürger zurückzuführen sei, sagte Fauci in der am Wochenende ausgestrahlten Sendung "State of the Union" des Nachrichtensenders CNN. "Wir bewegen uns in die falsche Richtung". Er sei darüber "sehr frustriert". Unter führenden Köpfen der Gesundheitsbehörden werde aktuell erwogen, das Maskentragen auch für Geimpfte wieder zu empfehlen, sagte der medizinische Chefberater von Präsident Joe Biden weiter.