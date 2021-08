RKI: Bundesweite Corona-Inzidenz kaum verändert bei 17,9

Kaum Veränderung bei der Corona-Inzidenz im Vergleich zum Vortag: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet aktuell eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 17,9. Das geht aus Zahlen hervor, die das RKI am frühen Dienstagmorgen auf seinem Dashboard veröffentlicht hat. Vor genau einer Woche lag der Wert bei 14,5, gestern bei 17,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI demnach innerhalb des vergangenen Tages 1.766 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche lag dieser Wert für Deutschland bei 1.545 Neuinfektionen - in den Tagen danach war er deutlich über 2.000, am Donnerstag sogar über 3.000 gestiegen. Bundesweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 19 weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Sars-CoV-2-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 38 Todesfälle gewesen.

Bayern: Drei Todesfälle, Inzidenz sinkt leicht

Die bayernweite Corona-Inzidenz ist dagegen im Vergleich zu Montag leicht gesunken - laut RKI liegt sie aktuell bei 14,0. Am Vortag lag der Wert bei 14,4. Insgesamt meldet das RKI für Bayern 132 neue Infektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion innerhalb von 24 Stunden.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet im Freistaat weiter der Landkreis Berchtesgadener Land - und zwar 54,8. Weil der Inzidenzwert im Berchtesgadener Land über dem Schwellwert 50 liegt, gelten dort inzwischen wieder bestimmte Corona-Maßnahmen - etwa Auflagen für die Gastronomie und verschärfte Kontaktbeschränkungen.

RKI: Insgesamt knapp 3,8 Millionen Corona-Infektionen

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie in Deutschland knapp 3,8 Millionen nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Menschen, die an oder in Verbindung mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, steigt auf 91.679.

Der Inzidenzwert ist in der Pandemie seit Langem die Entscheidung für viele Corona-Einschränkungen, auch in der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung. Angesichts immer mehr geimpfter Menschen sollen künftig weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.