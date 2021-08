Corona-Ticker Unterfranken: Wert in Aschaffenburg angestiegen

16.14 Uhr: Impfstationen kommen in Würzburger Stadtteile

Mit Impfangeboten in den einzelnen Stadtteilen möchte die Stadt Würzburg Impfwillige zu Hause abholen und das Geimpft werden einfacher machen. Das teilt die Stadt Würzburg mit. In der kommenden Woche wird es dafür die ersten Angebote in zwei Stadtteilzentren geben:

Am Montag, den 9. August, 12 bis 16 Uhr im Treffpunkt altes Schwimmbad, Den Haager Str. 18 am Heuchelhof

Am Freitag, den 13. August, 10.30 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Albert oder Quartiersbüro in der Lindleinsmühle

Bei diesen beiden Aktionen können Impfwillige spontan während der Öffnungszeiten an den jeweiligen Impfstellen in den Stadtteilzentren vorbeikommen und sich impfen lassen. Laut Mitteilung sollen die Interessierten einen Ausweis und falls vorhanden den Impfpass mitbringen. Die beiden Aktionen werden außerdem von der Stadtbau Würzburg unterstützt: Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtbauwohnungen im jeweiligen Stadtteil werden per Post zum Teil in mehreren Sprachen informiert. In der vergangenen Woche gab es bereits Angebote an drei Ausgabestellen der Würzburger Tafel. Impfaktionen in weiteren Stadtteilen sind in Planung, heißt es in der Mitteilung der Stadt.