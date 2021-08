Bayern: Hälfte der Menschen vollständig gegen Corona geimpft

Die meisten anderen Bundesländer haben bereits die 50-Prozent-Marke bei der Zahl der vollständig geimpften Menschen erreicht. Jetzt ist es auch im Freistaat so weit: "Die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Bayern ist inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft", teilte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit. Sieben Monate nach Beginn der Corona-Impfungen sei das eine wichtige Wegmarke und ein großer Erfolg. Allerdings sieht Holetschek "nur ein Etappenziel und noch nicht die Ziellinie".

Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in Bayern rund 6,5 Millionen Menschen vollständig geimpft - haben also je nach Impfstoff eine oder zwei Dosen erhalten. Das entspricht demnach einem Bevölkerungsanteil von 50,7 Prozent. Insgesamt wurden in Bayern laut RKI inzwischen gut 14,1 Millionen Impfdosen verabreicht.

Nimmt man nur den Anteil der vollständig Geimpften an der volljährigen Bevölkerung, also allen ab 18 Jahren, liegt der Wert höher. Laut Holetschek haben dann fast 70 Prozent mindestens eine Impfung "und rund 60 Prozent der Volljährigen haben schon den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus".