Inzidenz steigt in Deutschland weiter auf 21,2

Bayern: Inzidenz bei 14,2 - kein Landkreis über 50

In Bayern meldeten die Gesundheitsämter weitere 346 Corona-Infektionen. Der bayernweite Inzidenzwert liegt bei 14,2 - etwas höher als am Vortag (13,8). Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen Bayerns gibt es im Landkreis Berchtesgadener Land und in den Stadtkreisen Aschaffenburg, Kaufbeuren und Augsburg. Kein bayerischer Landkreis liegt derzeit über dem Schwellenwert von 50, ab dem Einschränkungen gelten. Der Landkreis Berchtesgadener Land liegt den dritten Tag in Folge darunter - aktuell laut RKI bei 47,2. Gestern lag der Wert jedoch noch bei 46,3.