RKI: Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf 19,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen steigt in Deutschland seit über vier Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen liegt sie aktuell bei 19,4 - am Vortag hatte der Wert 18,5 betragen, am Donnerstag der Vorwoche 16,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI demnach binnen eines Tages 3.539 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche wurden bundesweit 3.142 Ansteckungen gemeldet.

Bundesweit 26 weitere Menschen sind laut RKI binnen 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. In Bayern gab es demnach vier weitere Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, steigt damit in ganz Deutschland auf 91.730.

Bayern: Inzidenz bei 13,6 - kein Landkreis über 50

In Bayern meldeten die Gesundheitsämter weitere 327 Corona-Infektionen. Der bayernweite Inzidenzwert liegt bei 13,6 - minimal mehr als am Vortag (13,4). Kein bayerischer Landkreis liegt derzeit über dem Schwellenwert 50, ab dem zusätzliche Einschränkungen gelten. Der Landkreis Berchtesgadener Land liegt den zweiten Tag in Folge darunter - aktuell laut RKI bei 46,3.