RKI: Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf 22,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert an Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche, steigt in Deutschland erneut weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen liegt sie aktuell bei 22,6 - gestern betrug der Wert noch 21,6 und vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 17,5 gelegen.

Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich im Vergleich zur Vorwoche erhöht. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.127 Corona-Neuinfektionen. Das sind rund 1.000 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als das RKI noch 2.097 Positiv-Test verzeichnet hatte.

Bundesweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden auch vier weitere Todesfälle verzeichnet. In Bayern gibt es demnach keine neuen Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf insgesamt 91.782.