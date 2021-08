Corona-Ticker: Umfrage - Geimpfte sollten mehr Rechte haben

04.36 Uhr: RKI meldet 3.539 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 19,4

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3.539 neue Positiv-Tests. Das sind 397 mehr als am Donnerstag vor einer Woche als 3.142 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 19,4 von 18,5 am Vortag. Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen Menschen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 26 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurde. Damit steigt die Gesamtzahl auf 91.730.