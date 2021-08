5.644 Neuinfektionen - Inzidenz steigt bundesweit auf 32,7

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 5.644 neue Positiv-Tests. Das sind 2.438 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 32,7 von 30,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 11 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Vergangene Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag noch bei 21,2.