Sieben-Tages-Inzidenz bei Corona-Infektionen erneut gestiegen

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern niedriger als im Bund

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 16,1 nach 15,9 am Vortag. Am höchsten ist die Inzidenz im Landkreis Berchtesgadener Land mit 54, in Aschaffenburg liegt sie mit 53 ebenfalls über der 50er Grenze, die zusätzliche Corona-Auflagen bedeuten. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Passau mit 1,6.