Faktenfuchs: Delta-Variante für Geimpfte nicht gefährlicher

Falschbehauptung 2: Doppelt-Geimpfte sterben häufiger als Ungeimpfte an der Delta-Variante

Die 18. Ausgabe des PHE-Reports enthält weitere Tabellen. Eine davon zeigt, wie viele Menschen, die mit der Delta-Variante infiziert waren, zwischen Anfang Februar und Ende Juni als Notfall versorgt werden mussten und/oder verstarben.

Angegeben ist auch, ob die Betreffenden einmal, zweimal oder gar nicht geimpft waren. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 123.620 Delta-Fälle nachgewiesen. 10.834 der Infizierten hatten bereits zwei Impfdosen erhalten, 71.932 waren hingegen ungeimpft. Von den Zweifach-Geimpften waren 118 verstorben, von den Ungeimpften 92. Impfgegner benutzen diese Zahlen für die Behauptung: Doppelt-Geimpfte sterben um ein Vielfaches öfter an der Delta-Variante als Ungeimpfte.

Auch hier handelt sich um eine Fehlinterpretation der Zahlen. Die scheinbar hohe Zahl von Todesfällen unter den Geimpften lässt sich mit Statistik und den folgenden beiden Tatsachen erklären. Erstens: Die Impfstoffe schützen nicht vollständig. Zweitens: Die Zahl der vollständig Geimpften steigt ständig.

Die Covid-19-Impfstoffe verhindern zu 66 bis 95 Prozent eine Erkrankung, wie Studien für ihre Zulassung ergaben. An diesen Studien nahmen allerdings hauptsächlich junge und gesunde Probanden teil. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und Ältere waren unterrepräsentiert. Diese haben aber ein erhöhtes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, deshalb wurden sie als Erste geimpft.

Bei ihnen wirken die Impfstoffe aber anscheinend nicht so gut wie bei Jungen und Gesunden. Das bedeutet: Trotz vollständiger Impfung werden sich weiter Menschen mit dem Coronavirus infizieren, an Covid-19 erkranken und auch sterben. Das gilt insbesondere für Menschen aus den Risikogruppen. Denn wer schwer krank und/oder alt ist, ist auch als vollständig Geimpfter stärker gefährdet als ein Mensch mit intaktem Immunsystem.

Auf der anderen Seite sind immer mehr Menschen vollständig geimpft und ihr Anteil in der Bevölkerung steigt. Damit erhöht sich auch die Zahl jener Geimpften, die sich trotz Impfung infizieren und in Folge erkranken und sterben. Die Ungeimpften hingegen stellen zwar derzeit die Mehrheit der Infizierten, denn sie stecken sich häufiger an (laut PHE infizierten sich Ungeimpfte unter 65 Jahre dreimal so oft wie Geimpfte in der gleichen Altersgruppe). Doch nur sehr wenige Ungeimpfte sterben an Covid-19, denn auch in Großbritannien sind es zu einem großen Teil jüngere Menschen, die (noch) nicht geimpft sind.

Daraus folgt: Je mehr Geimpfte es gibt, desto größer ist ihr Anteil an den Corona-Toten. Und umgekehrt: Wenn die Zahl der Ungeimpften sinkt, sinkt auch ihr Anteil an den Covid-19-Verstorbenen. Unabhängig davon schrumpft aber insgesamt die Zahl der Corona-Toten innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit der Zeit, da die Impfungen in Großbritannien wie auch in anderen Staaten Wirkung zeigen.

Wie leicht sich aus den Prozentwerten einer Statistik der Corona-Toten falsche Schlüsse ziehen lassen, zeigt ein anschaulicher Vergleich von Christoph Rothe, Professor für Statistik an der Universität Mannheim, auf Twitter. Er überträgt ihn auch auf die Zahl der Corona-Toten: Im Vereinigten Königreich sind fast alle Delta-Todesfälle in der Altersgruppe über 50 Jahre. Diese hat eine Impfquote von rund 93 Prozent. Auf die rund sieben Prozent Ungeimpften über 50 Jahre entfallen also fast 60 Prozent aller Todesfälle.