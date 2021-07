Eintrittskarte Grüner Pass: Italien verschärft Corona-Regeln

In Italien steigen die Corona-Infektionszahlen stetig an. Über 5.000 neue Fälle wurden allein gestern registriert - das sind mehr als doppelt so viele wie in Deutschland. Die Regierung in Rom hat deshalb nun beschlossen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu verschärfen.

Neue Regeln gelten ab 6. August

Zugang zu Innenbereichen von Restaurants oder Bars erhält ab 6. August nur, wer den "Grünen Pass" vorweisen kann. Damit können die Bürgerinnen und Bürger nachweisen, dass sie entweder in den letzten sechs Monaten von Covid-19 genesen sind, innerhalb der letzten 48 Stunden negativ getestet oder zumindest einmal gegen Corona geimpft worden sind. Ausnahmen gibt es nur für die Außenbereiche - und einen schnellen Espresso an der Bar.

Maßnahmen gelten auch für Theater und Konzerte

Auch in Museen, Kinos, Theatern, Fitnessstudios oder bei Konzerten wird der Besitz des Grünen Passes die Voraussetzung für den Einlass sein. Öffentliche Verkehrsmittel sind bisher noch von der Maßnahme ausgenommen, könnten aber schon bald folgen.

Regierung wirbt für Impfung

Ziel der beschlossenen Verschärfung der Corona-Regeln ist es, mehr Italiener dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza richtete noch einmal einen Appell an die Bevölkerung, sich gegen das Virus immunisieren zu lassen. Auch in Italien ist die Impfkampagne, ähnlich wie in Deutschland, ins Stocken geraten. Bislang sind dort knapp 46 Prozent der Menschen über zwölf Jahren vollständig geimpft.

Feier nach EM-Sieg hat Zahlen nach oben getrieben

Die große Party in Rom, nach dem Sieg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM, hat zumindest dazu beigetragen, dass sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Hauptstadt in den letzten zwei Wochen verfünffacht hat. Die Nationalspieler waren am Tag nach ihrem Erfolg in Wembley im offenen Bus durch die Innenstadt Roms gefahren, zehntausende Menschen bejubelten Chiellini, Bonucci und Co. vom Straßenrand. Kaum einer der dicht aneinander gedrängten Fans trug dabei eine Mund- und Nasenmaske.

Keine Reisewarnung für Italien

Laut der aktuellen Liste des Robert-Koch-Instituts gilt Italien derzeit nicht als Corona-Risikogebiet. Es besteht daher auch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.