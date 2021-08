RKI: 5.578 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 30,1

Bayernweiter Inzidenzwert bei 22,7

In Bayern meldeten die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages weitere 624 Corona-Infektionen. Der bayernweite Inzidenzwert liegt bei 22,7. Vier bayerische Landkreise - Aschaffenburg, Mühldorf am Inn, Dingolfing-Landau, und Dillingen an der Donau - liegen derzeit über dem Schwellenwert 50, ab dem zusätzliche Einschränkungen gelten. Am niedrigsten ist der Wert mit 2,5 in Rhön-Grabfeld.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnet das RKI 658.221 nachgewiesene Infektionen für Bayern und insgesamt 15.370 Todesfälle. Seit gestern sind zwei Menschen mit Covid-19 gestorben.