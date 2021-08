RKI: Rund 1.200 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 23,1

Inzidenz in Bayern weiter unter Bundesschnitt

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz verglichen mit dem Wert für ganz Deutschland etwas niedriger. Hier liegt der Wert momentan bei 15,9. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards wiedergeben. Gestern lag die bayernweite Inzidenz noch bei 15,3 und am Montag vor einer Woche bei 14,6. In Bayern wurden außerdem 185 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet.

Auf Landkreisebene hat in Bayern weiterhin die Stadt Aschaffenburg die höchste Inzidenz. Laut RKI liegt sie hier bei 56,3. Sollte die Inzidenz auch die kommenden Tage über 50 liegen, würden in Aschaffenburg ab Donnerstag wieder zusätzliche Corona-Auflagen in Kraft treten. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Freistaat im Landkreis Passau mit 1,6.